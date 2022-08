Tipps für Verbraucher : 20 Grad sind die optimale Temperatur im Büro

Serie Aachen Konzentriert, fokussiert und inspiriert – so wollen sich die meisten bei der Arbeit im Homeoffice fühlen. Wo so viel Energie im Spiel ist, ergibt sich auch das ein oder andere Sparpotenzial.

Beim Arbeitsgerät sind Laptops und Tablets die bessere Wahl, weil sie auf eine möglichst lange Akkulaufzeit ausgelegt sind und dadurch energieeffizienter arbeiten als viele Desktoplösungen. Monitore sollten nur so hell wie nötig eingestellt und in Pausen ganz ausgeschaltet werden, denn auch der Bildschirmschoner verbraucht noch Energie.

Ein helles Arbeitsumfeld und das passende Licht bilden eine wichtige Grundlage für konzentriertes und entspanntes Arbeiten. Um das Tageslicht optimal zu nutzen, sollte der Schreibtisch möglichst nah am Fenster stehen. Übrigens reflektieren helle Wände das Licht deutlich besser. Es lohnt sich also, beim Einrichten des Homeoffice auf helle Farbtöne zu setzen.

An bewölkteren Tagen sorgt eine Schreibtischlampe mit LED-Leuchtmitteln für ausreichend Licht. LED sparen nicht nur bis zu 90 Prozent Energie, sondern haben auch eine zehnmal längere Lebensdauer. Die Büroleuchte sollte so ausgerichtet sein, dass sie bei der Arbeit weder direkt blendet noch indirekt durch Spiegelungen. Nach getaner Arbeit sowie in allen anderen Räumen gilt natürlich: ausschalten, was nicht gebraucht wird. In häufig nur kurz besuchten Räumen kann ein Bewegungsmelder vermeiden, dass das Licht mal unbeabsichtigt eingeschaltet bleibt.