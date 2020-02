Kostenpflichtiger Inhalt: Orden wider den tierischen Ernst : 2,72 Millionen sehen die Ordensverleihung im TV

Der AKV ist trotz der späteren Sendezeit zufrieden mit der Einschaltquote. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Gute Quote für den AKV: Durchschnittlich 2,72 Millionen Zuschauer haben sich am Montagabend die Fernsehübertragung der Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst an Armin Laschet angesehen - trotz späterer Sendezeit.