Fördertopf Rheinisches Revier : 2,5 Millionen Euro für die Zukunft der Continental-Fläche

Auf dem Gelände des früheren Continental-Reifenwerks in Aachen soll ein Modellstandort für urbane Produktion entstehen, der vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten bietet. Foto: Manfred Kistermann/MANFRED KISTERMANN

Aachen Geldsegen aus Düsseldorf: Für die Revitalisierung der Fläche Aachen-Rothe Erde stellt das Land 2,5 Millionen Euro bereit. Es geht auch um die Zukunft der Conti-Fläche.

Wie geht es weiter im Bereich rund um das Continental-Geländes? Für die Revitalisierung der Fläche Aachen -Rothe Erde stellt das Land Nordrhein-Westfalen 2,5 Millionenen Euro bereit. Wie das Landeswirtschaftsministerin am Donnerstag mitteilt, hat Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur jetzt den Förderbescheid für das Strukturwandelprojekt im Rheinischen Revier an Aachens Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen überreicht.

Das Land sieht in dem Standort Rothe Erde ein gelungenes Beispiel für die nachhaltige und ressourcenschonende Umnutzung bestehender Gewerbe- und Industrieflächen. „Wir benötigen landesweit intelligente und nachhaltige Nutzungs- und Entwicklungskonzepte für bestehende Brachflächen“, wird Neubaur in einer Pressemitteilung zitiert. „Die Revitalisierung der Fläche Aachen-Rothe Erde ist hierfür ein Modellprojekt. Das Vorhaben leistet einen wichtigen Beitrag, um dem Flächenengpass in der Region zu begegnen ohne zusätzliche Fläche zu versiegeln.“