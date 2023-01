Vandalismus : 17 Grabsteine auf dem Aachener Ostfriedhof zerstört

Der oder die Täter müssen die Grabsteine nach Einschätzung der Stadt mit so viel Kraft umgestoßen haben, dass sie teilweise in mehrere Teile zersprungen sind. (Archivbild) Foto: Manfred Kistermann

Aachen Unbekannte haben auf dem Aachener Ostfriedhof mehrere Grabsteine umgeworfen und dadurch massiv beschädigt. Nicht nur der Aachener Stadtbetrieb ist fassungslos.

Mutwillige Zerstörung auf dem Ostfriedhof: Bei einem Kontrollgang am Montagnachmittag, 9. Januar, sind den Mitarbeitenden des Aachener Stadtbetriebs umgeworfene und auf dem Boden zerschellte Grabsteine aufgefallen. Das teilt das Presseamt der Stadt Aachen am Dienstagnachmittag mit.

Bei einer genauen Bestandsaufnahme am Dienstagmorgen wurden insgesamt 17 betroffene Grabmale gezählt. Demnach müssen die Steine mit entsprechendem Kraftaufwand umgestoßen worden sein, sodass sie teilweise in mehrere Teile zersprungen sind.

Jüdischer Friedhof in Aachen : Verborgenes Juwel auf Schritt und Tritt erkundet Der Aachener Historiker Holger A. Dux hat ein umfassendes Buch zur Geschichte des jüdischen Friedhofs an der Lütticher Straße herausgegeben. Das Werk könnte auch den Grundstein für ein ambitioniertes Erinnerungsprojekt legen.

In den letzten drei Jahren waren über Fördermittel des Landes NRW und Eigenaufwendungen der Friedhofsverwaltung knapp 80.000 Euro in die Restaurierung auf dem Ostfriedhof geflossen. „Die dadurch geförderten Arbeiten sind nun in Teilen zunichtegemacht worden“, so die Stadt. Die Friedhofsverwaltung sei aktuell im Austausch mit der städtischen Denkmalpflege und habe bei der Polizei Aachen Anzeige gegen Unbekannt erstattet.