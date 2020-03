Nicht gerade einladend: Straßenschilder verschwinden in Müllsäcken, Warnbaken stehen reihenweise auf dem Bürgersteig, Baustellenampeln und deren Stromleitungen bestimmen die Szene am Theaterplatz für die kommenden Jahre – „Reallabor“ heißt so etwas. Foto: MHA/Harald Krömer