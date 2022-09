Polizeieinsatz : 15-Jähriger fährt in Schlangenlinien auf A4

15-Jähriger fährt in Schlangenlinien auf A4

Unerlaubte Spritztour über die A4 in Aachen. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Der Junge wird in Aachen-Laurensberg gestoppt. Woher er den Wagen hatte, ist unklar.

Ein 15-Jähriger hat mit einem Auto eine Spritztour auf der Autobahn 4 bei Aachen gemacht und ist dort von der Polizei gestoppt worden. Andere Autofahrer hätten am Samstagabend den Notruf gewählt, weil der 15-Jährige in Schlangenlinien gefahren sei, teilte die Polizei am Sonntag mit.