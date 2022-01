Demo und Gegendemo : 1000 Menschen demonstrieren in Aachen gegen eine Impfpflicht

Verantwortlich für die drei Demonstrationszüge war erneut das Bündnis „Nein zur Impfpflicht. Foto: rmp press

Aachen Erneut ist am Samstag in Aachen gegen die „Impfpflicht“ demonstriert worden. Nach Polizeiangaben zogen in drei Demonstrationszügen insgesamt rund 1.000 Personen durch die Innenstadt. An einer Gegendemonstration vor dem Elisenbrunnen nahmen rund 80 Menschen teil.