Das Tier wurde mit Pfeilen verletzt : 1000 Euro Belohnung für Hinweise auf den Taubenquäler

Von Pfeilen durchbohrt: Das Bild dieser verletzten Taube in Aachen sorgt unter Tierfreunden für Entsetzen. Foto: Dietmar Kottmann

Aachen Die Tierrechtsorganisation Peta hat eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt, um den Täter zu überführen, der eine Taube in Aachen mit Pfeilen beschossen hat. Die Organisation ist durch ein Foto in unserer Zeitung auf den Fall aufmerksam geworden.

Man wolle den Tierquäler überführen, bevor noch weitere Tiere verletzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, betont Peta. Es ist eine Straftat, die nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden kann. Wer Tiere zum Spaß quält, so Peta, der schrecke möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten an Menschen zurück, heißt es in der Pressemitteilung.