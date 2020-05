Kostenpflichtiger Inhalt: Kunst in der Corona-Krise : 100 symbolische Rettungsschirme für die freie Kultur

Aachen Angesichts der anhaltenden Verunsicherung in Corona-Zeiten dürfen freie Kulturschaffende auch längerfristig nicht vom Regen in die Traufe kommen: Mit 100 symbolischen Rettungsschirmen haben Vertreter von Akut und „ArtBewegt“ am Donnerstag auf die zusehends prekäre Situation Tausender Kollegen aufmerksam gemacht.