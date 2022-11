Großeinsatz in Jülich : 25 Menschen hatten Kontakt zu giftigem Stoff

Ein giftiger Stoff sorgte heute für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften in Jülich Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Update Jülich Bei einem Großeinsatz in Jülich kommen auch Feuerwehrleute und Polizisten mit dem giftigen Phosphin in Kontakt. Stoff wird jetzt ins Forschungszentrum gebracht.

Erleichterung in Jülich. Kurz vor halb fünf gibt Feuerwehrsprecher Markus Wahn bekannt: Die Gefahr ist gebannt. Vorausgegangen war am Samstagnachmittag der größte Rettungseinsatz der Jülicher Wehr in diesem Jahr.

Um 13.23 Uhr war in der Herzogstadt ABC-Alarm ausgelöst worden: Laut Feuerwehr war im Keller eines Wohnhauses an der Römerstraße der Stoff Phosphin ausgetreten, der als hochtoxisch gilt. Er ist nach Angaben der Feuerwehr leicht brennbar und gilt als leicht explosionsfähig. Zunächst wurde im 50-Meter-Radius um die Römerstraße 20 abgesperrt, später wurde der Radius auf 100 Meter erweitert. Es wurde Großalarm ausgelöst, das Aufgebot an Einsatzkräften war enorm.

Wie Wahn erklärt, hätte die Feuerwehr unmittelbar nach ihrem Eintreffen fünf Menschen vorgefunden, die mit dem Stoff in Berührung gekommen waren. Sie wurden mit dem RTW zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Im Verlaufe des Einsatzes kamen fünf Polizisten und 15 Feuerwehrleute ebenfalls in Kontakt mit dem giftigen Stoff. Aus diesem Grund waren zahlreiche Krankenwagen auch aus den Nachbarkeisen sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Wegen der vielen Betroffenen wurde Großalarm ausgelöst. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Um herauszufinden, um welchen giftigen Stoff es sich handelt, musste zunächst ein Fachberater der Chemie aus Langerwehe angefordert, der den Stoff nach Feuerwehrangaben schnell identifizieren konnte.

Weil der Stoff hochgiftig ist, wurden alle Personen, die Kontakt hatten – dazu zählt auch das Einatmen – ärztlich untersucht. Nach Informationen der Redaktion wurden einige Betroffene behandelt und einige in Krankenhäuser gebracht.

25 Personen sind in Kontakt mit dem hochtoxischen Phosphin gekommen. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Die Feuerwehr hatte auch eine Dekontaminationsanlage aufgebaut.

Gift wird im Forschungszentrum zwischengelagert

Wie Feuerwehrsprecher Wahn der Redaktion erklärte, sei der Stoff aus dem Keller geborgen und in einem Spezialbehälter gesichert worden. Er wird jetzt zur Zwischenlagerung in das Forschungszentrum gebracht. Warum der giftige Stoff in dem Gebäude war, ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Über die Warn-App Nina war am Nachmittag eine wichtige Information der Stadt Jülich verbreitet und darauf hingewiesen, das bei einem Schadensereignis Schadstoffe freigesetzt werden, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Bürger wurden gebeten: „Wenn Sie sich im betroffenen Bereich befinden, begeben Sie sich sofort in geschlossene Räume. Schließen Sie Fenster und Türen. Schalten Sie die Lüftungs- und Klimaanlagen ab.“ Um 17.27 erfolgte dann die Entwarnung.

(ja, smb)