Song Contest : Zwölf Punkte aus allen Ecken: Ukraine gewinnt den ESC

Turin Eigentlich war es schon klar, wer gewinnt. Doch am Ende ist es beim Eurovision Song Contest (ESC) doch ein Herzschlag-Finale geworden.

TV-Zuschauer für Sieg entscheidend

Der Grand Prix war in diesem Jahr unter dem Eindruck des russischen Einmarsches in die Ukraine so politisch wie lange nicht mehr. Russland war wegen des Kriegs vom ESC ausgeschlossen worden.

Emotionaler Appell an Weltgemeinschaft

Die ukrainischen Musiker forderten am Ende ihres viel umjubelten Auftritts die Weltgemeinschaft zur Unterstützung auf. Sänger Oleh Psjuk sagte auf der Bühne: „I ask all of you: Please help Ukraine, Mariupol, help Asov stal - right now“ (Ich bitte Euch alle: Helft der Ukraine, Mariupol und den Menschen im Asow-Stahlwerk).