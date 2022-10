AfD-Sympathisanten seien „Vollidioten“ : ZDF veröffentlicht Danger Dans vollständige Laudatio

Mainz/Berlin Der Aachener Rapper Danger Dan beleidigt in einer Laudatio AfD-Sympathisanten. Das ZDF schneidet diese Stelle raus und begründet das fadenscheinig. Jetzt ist die vollständige Version zu sehen.

Das ZDF hatte die Aufzeichnung der Preisverleihung des Opus Klassik am vergangenen Sonntag in Berlin so bearbeitet, dass eine bestimmte Sequenz der Lobrede von Daniel Pongratz alias Danger Dan auf Preisträger Igor Levit fehlten. „Abschließen möchte ich diese Laudatio – einfach, um Igor eine Freude zu machen – mit einer Nachricht an alle Antisemiten, Rassisten, Antifeministen und AfD-Sympathisanten vor den Fernsehgeräten: Ihr seid Vollidioten!“, hatte der Aachener Musiker am Ende seiner Laudatio gesagt. In der zeitversetzt ausgestrahlten Aufzeichnung fehlten die Worte „und AfD-Sympathisanten“.