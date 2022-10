AfD verschmäht : ZDF beschneidet Danger Dans Laudatio auf Igor Levit

Berlin/Mainz Das ZDF schneidet aus einer Laudatio des Aachener Rappers Danger Dan auf den Pianisten Igor Levit eine Schmähung von AfD-Sympathisanten raus. Die Begründung des Senders irritiert.

Es geht um zwei Wörter und deren Entfernung: Das ZDF hat aus einer Laudatio des Aachener Rappers Danger Dan („Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“) auf den Pianisten Igor Levit im Rahmen der Preisverleihung des Opus Klassik am Sonntagabend eine Verunglimpfung von AfD-Anhängern für seine Ausstrahlung herausgeschnitten.

„Abschließen möchte ich diese Laudatio – einfach, um Igor eine Freude zu machen – mit einer Nachricht an alle Antisemiten, Rassisten, Antifeministen und AfD-Sympathisanten vor den Fernsehgeräten: Ihr seid Vollidioten!“, hatte Daniel Pongratz alias Danger Dan am Ende seiner Lobrede gesagt.

Diese Worte waren in dieser Form jedoch nur im Konzerthaus Berlin zu hören. In der später ausgestrahlten Aufzeichnung der Preisverleihung fehlen die Worte „und AfD-Sympathisanten“. Wieso? Der Sender behauptet auf Medienanfrage , bei der Kürzung sei „unter Zeitdruck ein Fehler passiert“, der korrigiert werde. Eine irritierende Begründung: Das präzise Herausschneiden zweier Wörter erfordert naturgemäß mehr Zeit als die Sendung ohne Schnitt.

In der ZDF-Mediathek war am Mittwochnachmittag noch die bearbeitete Version („Abschließen möchte ich diese Laudatio – einfach, um Igor eine Freude zu machen – mit einer Nachricht an alle Antisemiten, Rassisten, Antifeministen vor den Fernsehgeräten: Ihr seid Vollidioten!“) zu sehen.