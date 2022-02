Landeskulturbericht NRW : Weniger Besucher in Museen und Theatern

Weniger Besucher in Museen und Theatern

Düsseldorf Die Landesregierung hat den zweiten Landeskulturbericht für NRW vorgelegt. Schon vor Corona sanken die Besucherzahlen in Museen und Theatern. Aber es gab auch Erfreuliches.

Steigende Besuchszahlen in Orchesterkonzerten, weniger Andrang in Museen und Theatern – in ihrem Landeskulturbericht 2022 für Nordrhein-Westfalen zieht die schwarz-gelbe Landesregierung eine durchwachsene Bilanz.