Symposium in Aachen : Was Sie schon immer über Beuys wissen wollten

Joseph Beuys lebensgroß: Zu Vorträgen über den Jahrhundertkünstler im Ludwig Forum laden ein: (von links) Annette Lagler, Prof. Alexander Markschies, Stefanie Wagner, Benjamin Dodenhoff. Foto: Heike Lachmann

Exklusiv Aachen Das Festival der Neuen Kunst, mit dem der Aktionskünstler im Jahr 1964 die RWTH Aachen in Aufruhr versetzte, beschäftigt Forschung und Beuys-Fans bis heute. In diesen Kosmos kann man am Wochenende noch einmal eintauchen.