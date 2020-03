Kostenpflichtiger Inhalt: Lesen in Zeiten der Krise : Was machen Buchhändler, wenn ihre Buchhandlungen geschlossen sind?

Vor verschlossenen Türen: Die Buchhandlungen sind zu, die Arbeit bleibt. Die Buchhändler, wie hier Bernd Brandenburg von Backhaus in Aachen, haben viel damit zu tun, Lieferdienste zu organisieren. Foto: Harald Krömer

Aachen/Heinsberg/Berlin/Frankfurt Um weiter Bücher zu verkaufen, gehen Buchhändler viele Wege. Sie kurbeln den Online-Verkauf an, sind per Instagram, Facebook, WhatsApp oder Threema und natürlich am Telefon erreichbar.