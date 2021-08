Belgisch Flandern : Von Brügge nach Knokke: Wo Kunst bis ins Meer reicht

Im belgischen Beaufort ist „Pillage of the Sea“ (Plünderung des Meeres) der Italienerin Rosa Barba auf der Triennale 21 zu sehen. Das Werk wird im Laufe der Zeit im Wasser versinken. Foto: dpa/Sabine Glaubitz

Brügge/Knokke Vom mondänen Knokke zum naturverwöhnten De Panne und weiter nach Brügge: In der längste Straßenbahn der Welt geht es in einem über 60 Kilometer langen Parcours entlang von Kunst und Wasser.

Sein Kopf taucht halb aus dem Sand auf; in seinen Tentakeln hält er fest umklammert ein Fernrohr und einen Stiefel. Der riesige Tintenfisch liegt am Strand des belgischen De Panne in der Provinz Westflandern.

Die Triennale wurde 2003 ins Leben gerufen, um „einen Ort zu schaffen, an dem Meer und Kunstwerk in einem flüchtigen Dialog aufeinandertreffen“, wie es damals hieß. Manche Künstler haben ihre Werke sogar im Meer installiert, so wie die Italienerin Rosa Barba mit ihren Beton-Sandsäcken. Sie sollen einen Damm bilden gegen den steigenden Meeresspiegel als Folge des Klimawandels. „Pillage of the Sea“ (dt. Plünderung des Meeres) wird im Laufe der Zeit im Wasser versinken.