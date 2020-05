Die große Übersicht zum Museumstag : Alle Museen in der Region

Das Alsdorfer Energeticon hat nach der Corona-Zwangspause auch seit dem 8. Mai wieder geöffnet. Foto: MHA/Karl Stüber

Interaktiv Region Am 17. Mai 2020 wird der Internationale Museumstag gefeiert. Auch einige Museen in unserer Region locken trotz Corona mit spannenden Ausstellungen. Sie wissen noch nicht, welches Museum Sie sich ansehen wollen? Wir helfen: Ein Überblick über die Museen in unserer Region.

Egal ob Städteregion Aachen, Kreis Düren oder Kreis Heinsberg: In unserer Region laden zahlreiche Museen zu einem Wochenendausflug ein. Der große Überblick über die Museen in unserer Region:

Aktuell gibt es aufgrund der Coronavirus-Pandemie jedoch Einschränkungen bei vielen Museen. So haben etwa in Aachen nur das Ludwig Forum und das Centre Charlemagne am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt in die Museen ist wie in jedem Jahr auch dann wieder frei. Allerdings wird kein Rahmenprogramm geboten.

Weiterhin gelten auch in den Museen weiterhin Mundschutzpflicht sowie entsprechende Hygiene- und Abstandregelungen. So dürfen sich im Ludwig Forum Aachen nur 50 Personen und im Centre Charlemagne nur 20 Personen zur selben Zeit aufhalten.

In der Karte sind Telefonnummern und/oder Webseiten vieler der Museen hinterlegt. Wenn Sie eins besuchen wollen, kontaktieren Sie doch vorher die Mitarbeiter. So wissen Sie sicher, welches Museum der Region geöffnet hat.

Haben wir ein Museum vergessen? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an community@zeitungsverlag-aachen.de.

(nile)