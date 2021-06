Premiere im Theater Aachen : Wie Jakub wieder fliegen lernt

Ein lebendiges Bilderbuch: Der kleine Vogel Jakub (Fabio Lesuisse, Mitte) mit seinen Eltern (Pawel Lawreszuk, l., und Lisa Ströckens). Foto: Theater Aachen/Marie-Luise Manthei

Aachen Auf den letzten Drücker vor den Sommerferien bringt das Theater Aachen die Kinderoper „Jakub Flügelbunt“ heraus – ein spannender musikalischer Comic von Miroslav Srnka.

Im Struwwelpeter hat der arme Konrad am Ende der Geschichte vom Daumenlutscher beide Daumen ab, weil er nicht auf seine Mama gehört hat. Dem Ikarus der griechischen Mythologie erging es noch schlimmer, als er nicht auf seinen Papa Dädalus hörte und den ersten Höhenflug seines Lebens mit ebendiesem Leben bezahlte.

Da kann der kleine Vogel in Miroslav Srnkas Kinderoper „Jakub Flügelbunt“ ja noch von Glück sagen, dass er mit einem gebrochenen Flügel davonkommt, als er entgegen den elterlichen Warnungen bei heftigem Wind einem schönen Vogelmädchen hinterherfliegt – und abstürzt. Wer nun aber denkt, das Theater Aachen, in dem am Sonntagmorgen die erste richtige Opernpremiere nach dem Lockdown vor knapp 150 maskierten auf Abstand sitzenden kleinen und großen Besuchern über die Bühne ging, winke neuerdings mit dem moralischen Zeigefinger, der sei beruhigt. „Jakub Flügelbunt“ heißt im Untertitel ja „... und Magdalena Rotenband oder: Wie tief ein Vogel singen kann“.

Überall Farben und Wohlklang

Es geht also ums Singen und nicht ums Fallen. Und außerdem ums Küssen, um Freunde, die sich kümmern, und irgendwann auch ums Vernünftigwerden. Das alles kann man, weil wir hier ja in einer Oper sind, daran hören, dass der Vogel Jakub, um den sich alles dreht, in den Stimmbruch kommt. Und am Ende ist alles gut.

Die besonders kleinen unter den Mädchen und Jungs, die meist mit ihren Eltern ins Theater gekommen sind, haben deshalb besten Blick auf die Bilderbuch-Bühne, weil sie auf extra verteilten dicken Kissen sitzen – ein besonders sinnvoller Service des Hauses.

Schon als das im Graben unsichtbare Orchester zu stimmen beginnt, flattern drei Vögel um das aus Blätterschnipseln zusammengesetzte Nest herein, das Bühnenbildnerin Dorien Thomsen bauen ließ: Jakub und seine Eltern. Und noch bevor der erste Ton erklingt, bringt der Papa widerwillig seinem Filius das richtige Flügelschlagen bei, weil der keine Ruhe geben will. Und die Mama piepst ängstlich, der sei doch noch viel zu klein.

Service Auch als Videostream im Internet Die Aufführung dauert 55 Minuten ohne Pause. Eine weitere Vorstellung am Montag, 28. Juni, 18 Uhr. „Jakub Flügelbunt“ soll in der kommenden Saison ab dem 28. September wieder gezeigt werden. Im Theater muss eine Maske getragen werden; zurzeit ist kein Test mehr erforderlich. Bis zum 13. September ist die Kinderoper auch digital als Stream unter https://classic.nl/konzertzuhause/150 zum Preis von fünf Euro zu sehen. www.theateraachen.de">

Als sich die drei dann aber in die Lüfte erheben, wird es richtig schön: Die Instrumente strahlen und singen, die Szene auf der Bühne wird zu einem lebendigen Bilderbuch, die Sonne strahlt, Wolken wirbeln über den blauen Himmel, überall Farben und Wohlklang. Das machen der tolle, ein bisschen an Feininger erinnernde Videofilm von Luca Fois und Christopher Ward, der die Uraufführung dieser Fassung dirigiert.

„Jakub Flügelbunt“ – seine Vorlage ist ein Märchen von Maria Prochàzkovà – ist eine Comic-Oper für zwei Sänger und eine Sängerin. Deshalb müssen sich Pawel Lawreszuk und Lisa Ströckens, die gerade noch Papa und Mama waren, schnell in Igel und Eichhörnchen verwandeln, die Jakub jetzt auf dem Waldboden trifft. Jede Figur hat ihre eigene Musik, der Igel spricht ganz behäbig, das Eichhörnchen flink. Und Magdalena mit dem roten Bruststreifen tiriliert in höchsten Trillern, begleitet von Metallophon und Geigen. Im Orchester sind unter anderen Instrumenten Posaune, Klavier, Metallophon und allerlei Schlagwerk, sogar ein Schlauch, der beim Herumwirbeln wundersame Töne macht.

Die drei Sänger brillieren

Die Geschichte führt die Freunde in ein Wald-Wettrennen, zu einer großen Federspendenaktion und einem finalen Höhenflug, bei dem sich Jakubs jetzt buntes Gefieder als so attraktiv erweist, dass Magdalena ihn sogar küssen will, wenn nicht die Schnäbel im Weg wären. Irgendwie scheint auch des nun schon ganz schön großen Vogels neue Stimme – der Jakub-Sänger Fabio Lesuisse wechselt mehr und mehr vom Countertenor- ins Bariton-Register – ziemlich reizvoll für die Vogeldame zu sein. Die Harmonie der beiden ist jedenfalls sehr, sehr hübsch. Fast so hübsch wie die Kostüme von Marie Harneit.

Alle Beteiligten machen ihre Sache toll. Srnkas Musik ist äußerst farbig, durch verschiedene Skalen und Instrumente ungemein charakterisierend, manchmal geradezu atemberaubend virtuos, sowohl für die Sänger wie fürs Orchester. Die drei Sänger brillieren in ihren verschiedenen Rollen und spielen dabei wunderbar kindgerecht die Eigenheiten ihrer Tier-Charaktere aus.