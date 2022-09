Tarif-Ringen : Was die neue Mindestgage für das Theater Aachen bedeutet

Am Aachener Theater profitieren von der Gagenerhöhung nach Angaben der Geschäftsführung insgesamt sieben Personen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Nach zähem Tarif-Ringen erhalten Solobeschäftigte und Bühnentechniker an deutschen Theatern eine deutlich höhere Mindestgage. Was bedeutet das am Theater Aachen?

Mehr Geld für Schauspieler, Sänger und Tänzer am Beginn ihrer Theaterkarriere, aber auch für Mitarbeiter hinter der Bühne wie Regieassistenten: Von einem „historischen Erfolg“ spricht Lisa Jopt, Präsidentin der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger (GDBA). Dass Bühnenkünstler in der Regel nach mehreren Jahren Studium und mit langen Arbeitszeiten auch abends und am Wochenende im Vergleich zum öffentlichen Dienst wie ungelernte Küchenhilfen bezahlt werden, sei nun endlich vorbei. „Weitere Verbesserungen werden wir angehen.“

Nach zähem Tarif-Ringen erhalten Solobeschäftigte und Bühnentechniker an Theatern seit Beginn dieses Monats als Mindestgage zunächst 2550 Euro und ab Anfang des kommenden Jahres dann 2715 Euro brutto. Bisher waren es 2000 Euro. Ebenso werden die Gastgagen entsprechend erhöht und erfahren damit auch eine Steigerung von mehr als 35 Prozent. Ausgehandelt hatten die deutliche Erhöhung auf der Arbeitnehmerseite die GDBA, der Bundesverband Schauspiel und die Vereinigung deutscher Opern- und Tanzensembles, auf der Arbeitgeberseite der Deutsche Bühnenverein. Zudem einigten sich die Tarifparteien auf eine Zulage von monatlich 200 Euro ab der Saison 2023/24, die nach zwei Jahren Beschäftigung fällig wird. „In den letzten 30 Jahren ist die Mindestgage um rund 770 Euro gestiegen, innerhalb des nächsten Jahres wird sie um 915 Euro steigen“, fasst Gewerkschafterin Jopt das für sie mehr als überfällige Ergebnis in der „Süddeutschen Zeitung“ zusammen.

Auch ihre Gewerkschaftskollegin vom Theater Aachen, die Schauspielerin Elke Borkenstein, findet: „Es war längst Zeit, zu handeln.“ Die Lokalverbandsvorsitzende der GDBA sieht den Tarifabschluss als „guten Beginn für eine gerechte Bezahlung“. Ihr Chef, Generalintendant Michael Schmitz-Aufterbeck, betont, dass der Tarif nach dem Normalvertrag Bühne „gerade die Berufsanfänger seit Jahren in sehr prekäre finanzielle Situationen bringt und dass die Bezahlung auch nach der jetzt beschlossenen Erhöhung immer noch nicht da angekommen ist, wo ähnlich qualifizierte Berufsanfänger im öffentlichen Dienst der Kommunen beginnen“. Am Aachener Theater profitieren von der Gagenerhöhung nach Angaben der Geschäftsführung insgesamt sieben Personen: zwei Schauspielerinnen, vier Regieassistenten und -assistentinnen sowie eine Mitarbeiterin des Orchesterbüros.

„Der aktuelle Abschluss stellt für die Bühnen eine finanzielle Herausforderung dar, die sie allein nicht schultern können“, warnt der Bühnenverein. Sie bräuchten dringend die Zusage der Rechtsträger, also der Kommunen und Länder, diesen Mehraufwand mitzutragen. Und einige Theaterleiter schicken auch schon Brandbriefe oder senden Alarmrufe: Für sie kommt die Erhöhung zu schnell und zum falschen Zeitpunkt – mitten hinein in den Publikumsschwund nach der Corona-Pandemie und die Folgen des Ukraine-Kriegs mit steigenden Energie- und Materialkosten. Ihre Befürchtungen: schrumpfende Ensembles und weniger Produktionen.

Im Aachener Theater hören sich die Reaktionen ein wenig gelassener an. Verwaltungsdirektor Torsten Ehlert und Michael Schmitz-Aufterbeck finden den Abschluss „grundsätzlich richtig“. Er stelle ihr Haus zwar vor Herausforderungen, aber die Mehrkosten seien überschaubar, auch weil man bisher bereits mit 2300 Euro „deutlich über der Mindestgage“ gelegen habe. Ehlert rechnet in dieser Saison mit Mehrausgaben von rund 12.000 Euro, in der kommenden mit rund 35.000 Euro – verkraftbar angesichts einer „beruhigenden Rücklage“ von aktuell rund 7,5 Millionen Euro.

Dass daher nicht nur Berufsanfänger, sondern auch langjährige Mitarbeiter mit einem Normalvertrag Bühne in den Genuss einer Gagenerhöhung kommen, ist aber nicht zu erwarten. Eine freiwillige Anpassung der Relation des Gagengefüges sei nicht geplant, teilt Ehlert auf Nachfrage mit: „Angesichts der Tatsache, dass wir im aktuellen – vom Rat verabschiedeten – Wirtschaftsplan mit einem negativen siebenstelligen Jahresergebnis planen, ist dies unserer Ansicht nach für die laufende Spielzeit juristisch nicht zulässig.“