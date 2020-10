Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Corona-Vorschriften : Vorhang auf für zwei Meter Abstand

Verschärfte Regeln im Zuschauerraum: Das Theater Aachen lässt ins große Haus nur eine begrenzte Zahl an Menschen. Die erste Premiere der Saison am kommenden Wochenende soll wie geplant stattfinden.

Aachen Die Theater in der Region sind gerade erst in die Saison gestartet oder stehen kurz davor. Doch steigende Infektionszahlen und in der Folge neuerlich verschärfte Schutzmaßnahmen stellen sie vor neue Herausforderungen.