Verdi-Rarität in Aachen : Und der Geistliche ist schwul

Im Zeichen des Kreuzes: Stiffelio (Soon-Wook Ka, Mitte) mit Lina (Larisa Akbari, v. r.), Stankar (Benjamin Bevan), Jorg (Ivo Stanchev) und Raffaele (Yu Shao). Foto: Marie-Luise Manthei

Aachen Verdis Opernrarität „Stiffelio“ bekommt am Theater Aachen von Regisseurin Ewa Teilmans wie erwartet einige Umdeutungen verpasst. Im Graben waltet Chanmin Chung äußerst temperamentvoll.

So löblich es für ein Theater wie das Aachener ist, eine Opernrarität wie Verdis „Stiffelio“ auszugraben, so vertrackt gestalten sich bei so einem Projekt die Auswirkungen von Unwägbarkeiten wie der gerade grassierenden Grippewelle. Hier hat’s zurzeit gerade vor allem den stark beschäftigten Opernchor erwischt, für dessen etliche fiebernd daniederliegenden Sängerinnen und Sänger Ersatz aus Straßburg und Belgien beschafft werden konnte. Sonst wurde das Stück nämlich in Europa in letzter Zeit kaum aufgeführt.

Die Regisseurin liegt im Bett

Dass Regisseurin Ewa Teilmans wie Kostüm- und Bühnenbildner Andreas Becker ebenfalls das Bett hüten müssen, bringt sie um das Erlebnis, im Schlussapplaus zu baden oder ausgebuht zu werden. Letzteres wäre kaum zu erwarten gewesen, ein geregelter Ablauf der Premiere war zu keiner Zeit gefährdet.

Mit dem „Stiffelio“ hat sich Verdi seinerzeit keinen Gefallen getan. Das Werk, musikalisch durchaus interessant wegen seines hybriden Wesens zwischen Nummernoper und durchkomponierter Großform, ein Experiment aus Sängerfutter und Klangforschung, wurde Opfer der Zensur. Denn da geht einem (evangelischen) Pfarrer die Frau fremd, dazu mit seinem besten Freund. Und der Gottesmann verzeiht ihnen auch noch. Klar, Verdi macht daraus ein formidables Musikdrama, heute (wie damals) jedoch trägt derart ausgeprägte christliche Nächstenliebe eher weniger zur Unterhaltung des Publikums bei. So gesehen ist der „Stiffelio“ ein idealer Tummelplatz für Ewa Teilmans psychologisierende Regiearbeit.

Das mit der Nächstenliebe kommt ihr nämlich verdächtig vor. Und so erblicken wir während der mit rund zehn Minuten Dauer geradezu epischen Ouvertüre Raffele, den Liebhaber der Pfarrersfrau, in der Badewanne. Das Gemäuer ist kalt, grau und rissig, nur in Stiffelios Brust – der Prediger ist durch eine Glastür unbemerkt eingetreten – brodelt angesichts des eingeseiften Nackten das Verlangen. Der Priester: schwul. Aha. Das erklärt vieles, wie wir noch hören und sehen werden.

Dieser Blick auf die Titelfigur holt die Geschichte ins Menschlich-Allzumenschliche. Auf dekorative Kreuzsymbolik mag Ewa Teilmans allerdings dann doch nicht gänzlich verzichten, im Gegenteil: Das christliche Symbol ist allgegenwärtig. Dazu hat Andreas Becker eine wunderbare viergeteilte Rückwand gebaut, die sich mittels Theatermagie zu blutrot hinterlegten schmalen Schlitzen, monumentalem Balkenkreuz oder einem Tor zum Unbewussten öffnen und schließen lässt. Im Hinterzimmer finden vor allem die Einblicke ins Seelenleben der im Grunde einzigen Frau der Oper statt: Lina, an einer Stelle mit „#LINA2.0“ übertitelt, hat als Mädchen offenbar gern mit Hammer und Nägeln gewerkelt oder als Kind Felsen als Luftballons benutzt. Damit keine Verwechslung aufkommt, ist sie in jedem Alter an ihrem roten Haar erkennbar.

Service Weitere Aufführungen bis zum 16. März Die Aufführung dauert rund zweieinhalb Stunden inklusive Pause. Gesungen wird auf Italienisch mit deutschen Übertiteln. Weitere Vorstellungen am 17., 26., 29. Dezember, 19., 29. Januar, 15., 25. Februar, 12. und 16. März. Karten gibt es bei den Vorverkaufsstellen des Medienhauses Aachen. www.theateraachen.de

Diese Lina, Tochter des Hausherren Stankar, der der christlichen Gemeinde Obdach gewährt, ist der Regisseurin wegen ihrer Selbstbestimmtheit sympathisch. In Larisa Akbari findet sie eine ideale Sängerdarstellerin für die Beglaubigung des Dilemmas zwischen treuer Gattenliebe (Stiffelio ist allerdings meistens weg und mit heiligem Eifer beschäftigt) und Sinnlichkeit, die Raffaele (der lyrische Tenor Yu Shao) zu wecken weiß. Die Sopranistin glüht in allen Lebenslagen und Registern ihres dramatischen Instruments.

Soon-Wook Ka hat es da deutlich schwerer, der Stiffelio-Partie heldentenoralen Glanz zu verleihen, seine ungefährdete Höhe klingt bisweilen eng, seine schauspielerische Ausstrahlung vermittelt wenig vom Charisma eines begnadeten Predigers. Gleichwohl funktionieren im weitgehend leeren Bühnenraum die Verwicklungen des Dramas gut, in dem neben dem Hausherrn Stankar (Benjamin Bevan) und dem alten Prediger Jorg (Ivo Stanchev) äußerst respektable Sängersolisten Profil zeigen. Manchmal wirken die Figuren wie ferngesteuert, manchmal gelingen der Regie große Tableaus mit Chor und Ensemble.

Musiziert wird gerade in den komplizierten Aktschlüssen frappierend harmonisch. Der Chor hat regelrecht virtuose Szenen, hier ist ganz wunderbar gearbeitet worden – überhaupt hat sich die Ensemblearbeit zur herausragenden Stärke des Aachener Musiktheaters entwickelt. Chanmin Chung verantwortet die musikalische Seite dieses „Stiffelio“ mit Verve, Präzision, unüberhörbarer Lust am großen Klangapparat. Doch auch die Details, die intimen, ungewöhnlichen Aspekte der Partitur sind bei ihm in besten Händen.