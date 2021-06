Grenzlandtheater Aachen : Suche nach kaufmännischem Geschäftsführer geplatzt

Suche nach einer neuen Führung: Am Aachener Grenzlandtheater sind gleich zwei Stellen vakant. Foto: Harald Krömer

Aachen Hermann Fuchs geht am Jahresende in den Ruhestand. Doch das Bewerbungsverfahren um einen Nachfolger am Grenzlandtheater Aachen bleibt ohne Ergebnis. Wie geht es nun weiter?