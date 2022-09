Bekanntgabe des Kurt-Sieder-Preises : Spiel mit eigener Note trifft auf facettenreichen Darsteller

Erhalten den Kurt-Sieder-Preis für ihre Leistungen am Grenzlandtheater und am Theater Aachen: Daniela Ziegler und Tim Knapper. Fotos: Karim Khawatmi und Jo Magrean

Aachen Daniela Ziegler und Tim Knapper werden in diesem Jahr mit dem Kurt-Sieder-Preis ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 30. Oktober im Grenzlandtheater statt.

Weiterleiten Drucken Von Christian Rein Leiter Kultur & Magazin

Es ist nicht so, dass in der Vergangenheit keine bekannten Namen mit dem Kurt-Sieder-Preis ausgezeichnet worden wären. Doch Daniela Ziegler sticht selbst aus dem Kreis der arrivierten Schauspielerinnen und Schauspieler heraus, deren Leistungen mit der Aachener Auszeichnung gewürdigt worden sind. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass die 74-Jährige eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen ist und auch auf den Theater- und Musicalbühnen zwischen Hamburg, Berlin, München, Zürich und Wien zu Hause ist.

Den Kurt-Sieder-Preis erhält Daniela Ziegler nun für ihre Darstellung der Marlene Dietrich in dem Schauspiel mit Musik „Spatz und Engel“, das in der vergangenen Spielzeit am Grenzlandtheater in Aachen zu sehen war. Mit ihr ausgezeichnet wird Tim Knapper für seine Gesamtleistung am Theater Aachen in der Spielzeit 2021/22. Knapper, der seit ziemlich genau zehn Jahren fest zum Ensemble des Hauses gehört, war in „Kaspar“, „Lulu“, „Die schmutzigen Hände“ und „Penthesilea“ zu sehen. Vergeben wird die Auszeichnung, die mit jeweils 2000 Euro dotiert ist, in diesem Jahr zum 20. Mal. Die Preisverleihung findet am Sonntag, 30. Oktober, im Grenzlandtheater statt.

Die Preisträger ermittelt eine Jury. Die habe lange darüber diskutiert, ob sie Ziegler auszeichnen soll, sagte die Kuratoriumsvorsitzende, die Aachener Journalistin Annette Bosetti, bei der Bekanntgabe. Und zwar gerade, weil Ziegler bereits so bekannt sei. Zudem hätten in der vergangenen Spielzeit einige Schauspieler am Grenzlandtheater gastiert, die sehr gut gewesen seien. „Letztlich war der Beschluss aber einstimmig“, sagte Bosetti. „Daniela Ziegler hat das so bravourös gemacht, dass die Entscheidung einfach auf der Hand lag.“

Ingmar Otto, der Intendant des Grenzlandtheaters, konnte bei der Bekanntgabe persönlich nicht anwesend sein, brachte aber seine Begeisterung über die Auszeichnung in einer Mitteilung zum Ausdruck. Ziegler sei es im Zusammenspiel mit Lasarah Sanders als Edith Piaf in der Inszenierung von Ulrich Wiggers gelungen, „,ihrer‘ Marlene Dietrich eine eigene Note zu geben – im Spiel und Gesang“, schreibt Otto. Entstanden sei eine lebensfrohe, rührende und besondere Inszenierung.

Kuratorium und Vorstand der Kurt-Sieder-Stiftung: Dieter H. H. Stolte (v. l.), Ralf Wagemann, Eva Rother, Arndt Lorenz, Kira Wirtz, Annette Bosetti und Michael Schmitz-Aufterbeck. Foto: Andreas Steindl

Kuratoriumsmitglied Eva Rother würdigte unterdessen Tim Knapper: „Er hat uns als Kaspar mit seiner sehr fesselnden Darstellung wirklich umgehauen“, sagte die Aachener Journalistin. Das Stück von Peter Handke sei extrem anspruchsvoll und in der Inszenierung von Christian von Treskow sehr körperlich. Zugleich stelle es hohe Herausforderungen an die Textverständlichkeit. „Tim Knapper hat die Wandlung vom ungelenken Wesen zu einem Musterbürger bravourös gemeistert“, betonte Rother.

Michael Schmitz-Aufterbeck, Generalintendant des Aachener Theaters, befand, Knapper sei als Preisträger längst überfällig. „Er ist ein sehr kraftvoller Schauspieler, der in einem eher konzeptionellen Stück mit großer Klarheit durch den Abend führen kann, der aber in einem eher psychologischen Stück auch sehr facettenreich in die Tiefen eines Charakters einsteigen kann.“ Schmitz-Aufterbeck erinnerte auch an Knappers Darstellung des Dichters in Bernadette Sonnenbichlers Inszenierung von Bulgakovs „Der Meister und Margarita“ (2015). Bereits seinerzeit habe er mit großer Präsenz geglänzt. „Tim Knapper ist ein Schauspieler, den man nicht vergisst.“

Solch ein Preis sollte für das Publikum grundsätzlich Anreiz sein, ins Theater zu gehen und sich Stücke anzuschauen, befand Schmitz-Aufterbeck. Apropos: Der Publikumspreis, der in der Spielzeit 2018/19 gemeinsam mit dem Medienhaus ins Leben gerufen und zuletzt wegen der Corona-Pandemie nicht vergeben worden war, soll in dieser Saison wieder verliehen werden. Ein gesonderter Aufruf dazu mit den entsprechenden Beteiligungsmöglichkeiten soll in Kürze erfolgen. „Wir hoffen sehr, dass wir nach der Corona-Pandemie wieder eine normale Spielzeit erleben“, sagte Ralf Wagemann, Mitglied im Vorstand der Aachener Sparkasse und Erster Vorstand der Kurt-Sieder-Stiftung. „Dass wir jetzt wieder den Kurt-Sieder-Preis vergeben können, ist ein gutes Signal.“