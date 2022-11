Premiere in der Kammer : Schauspiel zeigt, wie sich die virtuelle Schein-Realität anfühlt

Nebel und Lichttechnik verbergen das Geschehen auf der Bühne zum Teil vor dem Publikum. Foto: Theater Aachen/Carl Brunn

Aachen Es ist eine Herausforderung für Schauspieler und Publikum, das am Ende seine Begeisterung kundtut: Das Stück „Ich, Wunderwerk und How Much I Love Disturbing Content“ visualisiert die Auswirkungen des Medienkonsums auf der Bühne des Theaters Aachen.

Im dichten Nebel der Erinnerungen, Mutmaßungen und Befindlichkeiten gibt es keine Orientierung. Der Mensch ist einsam, alleingelassen zwischen vermeintlich dokumentarischen Informationen und persönlichen Visionen, die bereits vom Knistern einer Chips-Tüte geweckt werden können: „Ich, Wunderwerk und How Much I Love Disturbing Content“ ist die neue ambitionierte Produktion des Theater Aachen für die Kammerspiele.

Marlene Anna Schäfer führt Regie in einem verschleierten Miteinander, Nebeneinander, sogar Übereinander und Hintereinander von Aussagen, Eindrücken und weitergeführten Gedanken zu den Auswirkungen von Medienkonsum und virtueller Schein-Realität. 2021 am Deutschen Theater Berlin uraufgeführt, hat das Stück in der Theaterwelt für Aufsehen gesorgt und wurde bereits mit dem Hermann-Sundermann-Preis für Dramatik ausgezeichnet. Im Publikum: die Autorin Amanda Lasker-Berlin.

Es muss ein Ensemble geben, das komplizierte Textmengen lernen und sprechen kann. Was wie geseufzt oder spontan hingeworfen klingt, ist so genau von der Autorin, Jahrgang 1994, vorgesehen. 90 Minuten lang beweisen Elke Borkenstein, Emilia Haag, Tina Schorcht und Benedikt Voellmy sowie Mario Frauenrath/Sjef Hendriks, dass sie das können. Es ist ein anstrengender Abend, da das Publikum durch eine Art Gaze-Vorhang vom Geschehen getrennt bleibt, Impressionen verschattet (Lichttechnik: Eduard Joebges) werden.

Medienherrschaft, Weltgeschehen per Tagesschau oder penetrante Familienerinnerung im Weihnachtsvideo – wer in dieser Inszenierung bekannte Szenen etwa vom Geiseldrama in Gladbeck oder der brutalen Tötung von George Floyd erwartet, hat sich getäuscht. Amanda Lasker-Berlin stellt subjektiven Eindruck der objektiven Beobachtung gegenüber, lässt spüren, was es bedeutet, sich auf einen fragmentarischen Schein einzulassen. Schauspielerinnen und Schauspieler hat Christin Treunert auf ihrer spartanischen Bühne in farblich markante, moderne Kostüme gekleidet, was sie als „Stimmen“ unterscheidbar sein lässt, sie aber nicht in Rollen zwingt.

Dabei bleibt die Inszenierung zwischen emotionalen Ausrastern und träumerischen Beschreibungen, die viel mit Sehnsucht zu tun haben, dem Text treu, entwickelt einen Rhythmus, der für Spannung sorgt.

Geisterhaft wirken Szenen, bei denen sich Akteurinnen und Akteure mit dem Smartphone filmen und das Gefilmte auf die durchscheinende Wand hin zum Publikum wie auf eine Zell-Membran projiziert wird, die schnell durchbrochen werden kann. Wer uns so nahe kommt, kann nicht schwindeln, oder doch? In anderen Szenen geraten Mediennutzer mitten hinein in eine Situation, atmen die letzten mühsamen Atemzüge des George Floyd, rennen mit den Polizisten, riechen das Metall einer Pistole.

Weitere Termine Einführungen im Vorfeld Bis Februar haben Interessierte die Gelegenheit, das Stück in der Kammer des Theaters Aachen anzusehen. Die nächste Aufführung findet am Samstag, 19. November, um 20 Uhr statt. Um 19.30 Uhr beginnt die Einführung. Denselben Zeitplan gibt es für den 30. November und 6. Dezember. Weitere Termine und Tickets unter www.theateraachen.de.