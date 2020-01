Kostenpflichtiger Inhalt: „Pique Dame“ im Theater Aachen : Wahnsinn, Mobbing, Liebe und Verlangen

Aachen Darum und um noch viel mehr geht es in Peter Tschaikowskis Oper „Pique Dame“, die Ewa Teilmans am Theater Aachen inszeniert. Am Sonntag, 9. Februar, ist Premiere. Generalmusikdirektor Christopher Ward dirigiert.