Die Spielzeit im Das Da Theater : Hoffnung, Mut und Neuanfänge

Im neuen Foyer: Das-Da-Leiter Tom Hirtz (im Vordergrund) bei der Vorstellung der Spielzeit, die von einer Jazzband musikalisch eingerahmt wurde. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Das Aachener Das Da Theater bietet in der kommenden Spielzeit ein kleines, aber feines Programm. Vor allem aber gibt es eine Rückkehr in das umgebaute Stammhaus an der Liebigstraße. Und dann ist da noch die Sache mit den Sponsoren.