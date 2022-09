Schauspielpremiere im Theater Aachen : Familienepos und Trauerarbeit

Er starb im Juli: Schauspieler Karl Walter Sprungala (l.). Seine Rolle in „Jenseits von Eden“ musste neu besetzt werden. Das ehemalige Ensemblemitglied Nicole Ernst (r.) spielt nun den Diener und Philosophen Lee. Fotos: Jo Magrean/dpa

Aachen Das Aachener Theater startet mit „Jenseits von Eden“ nach John Steinbeck in die Schauspielsaison auf der großen Bühne. Martin Schulze inszeniert eine ganz besondere Produktion. Denn einer fehlt. Und eine alte Bekannte kehrt zurück.

Ein Regisseur ist wohl immer ein bisschen Psychologe und Sozialarbeiter. Diesmal aber musste Martin Schulze auch Trauerarbeit leisten – nach dem Tod des Aachener Schauspielers Karl Walter Sprungala. Ein schmerzhafter Verlust für seine Kolleginnen und Kollegen wie für das Publikum. Er hat viele Wunden gerissen – schrecklich betriebspragmatisch betrachtet auch in der Produktion, mit der das Aachener Theater auf der großen Bühne in die Schauspielsaison starten will: „Jenseits von Eden“. Das Familienepos inszeniert der Kölner Schulze.

Bereits vor den Theaterferien hatten der 49-Jährige und sein zehnköpfiges Ensemble dreieinhalb Wochen geprobt, mit Sprungala als Diener Lee, eine zentrale Figur. Doch dann, der Urlaub hatte gerade erst begonnen, kam die Nachricht vom tödlichen Absturz des 65-Jährigen in den Schweizer Alpen. Zwischen Schockstarre und Tränen war anfangs überhaupt nicht an Lösungen für den Theaterbetrieb zu denken. Direkt nach den Ferien auch nicht an Proben. „Wir mussten am Anfang Trauer zulassen“, sagt Martin Schulze.

Ziemlich unheimlich, dass in seiner Inszenierung von John Steinbecks gewaltiger Geschichte einer US-amerikanischen Familie die Lebenden immer wieder Geister-Besuch aus der Vergangenheit bekommen: „Die Toten tauchen immer wieder auf“, erklärt Schulze sein Konzept, das er mit Sprungalas Tod nicht geändert hat. „Das ist auch ein Lebensthema“, meint der Regisseur. Geht es in der Story von Literaturnobelpreisträger John Steinbeck, die sich über drei Generationen erstreckt, doch um die Weitergabe von Verhaltensweisen und Unausgesprochenem, von Schuld(gefühlen) und Traumata. „Auf tragische Weise wiederholt sich immer wieder das biblische Urthema eines Brüderkonfliktes um Eifersucht, Rache und Liebe“, ergänzt Chefdramaturgin Inge Zeppenfeld.

Zum fünften Mal am Theater Aachen als Regisseur im Einsatz: Martin Schulze. Foto: Harald Krömer

Sie hat gemeinsam mit Schulze eine Textversion für Aachen entwickelt. Basis für beide war die Theaterfassung der Dramatikerin und Übersetzerin Ulrike Syha, die 2011 in Basel uraufgeführt wurde. Zwischen zwei Kriegen spielt die blutige Geschichte, zwischen dem Bürgerkrieg (1861-1865) und dem Ende des Ersten Weltkriegs. Rund 60 Jahre amerikanischer Geschichte, aber auch das kriegerische Heute soll in Aachen durchscheinen, allerdings nicht mit Holzhammer-Aktualisierungen, wie der Regisseur betont. Die (familiären) Fragen um Gut und Böse, Verantwortung und Emanzipation, Liebe und Liebesentzug sind für den Vater von zwei Söhnen sowieso zeitlos.

Der Roman von Literaturnobelpreisträger Steinbeck, 1952 erschienen, ist heute zwar wohl weniger bekannt als Elia Kazans Film von 1955, in dem James Dean als Sohn Caleb ob seiner Schlechtigkeit sehr zerknirscht dreinblicken musste und der wohlgemerkt nur das letzte Viertel des 730-Seiten-Buchs erzählt. Der Stoff aber wurde immer wieder bearbeitet, etwa als US-Miniserie (1981) und erst im vergangenen Jahr in einem mehr als neunstündigen NDR-Hörspiel.

