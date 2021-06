Das Da Theater Open Air : Drei Kinderstücke auf Burg Wilhelmstein

Aachen/Würselen Das Aachener Das Da Theater spielt im Juli „Der Grüffelo“, „Pünktchen und Anton“ und „Oh, wie schön ist Panama“ auf der Freilichtbühne in Würselen-Bardenberg.

Das Aachener Das Da Theater weitet sein Open-Air-Angebot auf Burg Wilhelmstein aus. Neben dem Musical „Hair“, das auf der Freilichtbühne in Würselen-Bardenberg noch bis Ende Juli gespielt wird, nimmt das Theater kurzfristig noch drei Familienstücke ins Programm: „Der Grüffelo“ nach dem bekannten Bilderbuch von Axel Scheffler und Julia Donaldson wird am Samstag, 3. Juli, um 11.30 Uhr für Menschen ab 3 Jahren aufgeführt. „Pünktchen und Anton“ nach dem Kinderbuch-Klassiker von Erich Kästner ist am Sonntag, 4. Juli, um 11.30 Uhr und um 15 Uhr für Menschen ab 6 Jahren im Programm. „Oh, wie schön ist Panama“ nach dem Kinderbuch von Janosch wird am Sonntag, 18. Juli, um 11.30 Uhr und um 15 Uhr für Menschen ab 3 Jahren gespielt.