Opern-Premiere in Düsseldorf : Spannendes Drama im Spinnennetz

Zwischen Seilen und Schnüren: Viktor Ullmanns Oper „Der Kaiser von Atlantis“ an der Deutschen Oper am Rhein. Foto: grafik

Düsseldorf Die Düsseldorfer Rheinoper wertet Viktor Ullmanns „Der Kaiser von Atlantis“ auf. Äußerst eindringlich wirkt die finstere Antikriegsparabel auf der großen Bühne.

Von Pedro Obiera

Nur zwei Jahre nach Köln und Bonn nimmt sich auch die Deutsche Oper am Rhein Viktor Ullmanns Oper „Der Kaiser von Atlantis“ an. Wenn auch gezwungenermaßen unter dem Druck der Corona-Beschränkungen.

Bei jeder Produktion des knapp gebauten Werks stellt sich die Frage, ob nicht die Entstehungsgeschichte spektakulärer ist als seine musikalische Qualität. Allerdings wäre es zynisch, dem Komponisten vorzuwerfen, dass ihm unter den gegebenen „Arbeitsbedingungen“ kein epochales Werk gelungen ist. Denn entstanden ist die Oper 1943/44 in Theresienstadt, einem Vorzeige-KZ mit einer scheinbaren Selbstverwaltung der jüdischen „Einwohner“ und künstlerischen Freiheiten, mit denen die Nazis propagandistisch ein geschöntes Bild der KZ-Wirklichkeit nach außen tragen wollten. Wenig später wurden Ullmann und sein Librettist Peter Kien nach Auschwitz deportiert und in der Gaskammer getötet. Aufgeführt werden durfte ihre Freiheits-Allegorie 1944 in Theresienstadt nicht. Es sind nur Proben dokumentiert, am Entstehungsort hat man sie erst 51 Jahre später auf die Bühne bringen können.

Die finstere Antikriegsparabel ist eine Mischung aus Totentanz, Satire und barockem Welttheater, in der sich der Tod weigert, sich weiterhin auf den Schlachtfeldern sinnloser Kriege als Handlanger machtbesessener Tyrannen vorführen zu lassen. Kaiser Overall ist dadurch gezwungen, einen Krieg zu führen, in dem niemand stirbt. Ohne den Tod als einschüchternden Kumpanen verliert der Kaiser jedoch nicht nur seine Autorität, sondern auch die Basis seiner Herrschaft. Am Ende kapituliert er und kommt der Forderung des Todes nach, die Menschen wieder sterben zu lassen, wenn er sich als erstes Opfer zur Verfügung stellt. Im Schlusschoral heißt es: „Du sollst den großen Namen Tod nicht eitel beschwören!“

Es ist ein bizarres Szenario, das Ullmann und Kien in Anspielung an die menschenverachtende Absurdität des Nazi-Regimes entwerfen. In schrillen Bildern mit Figuren und Allegorien aus Mittelalter und Barock, einer zynischen Harlekin-Figur, der das Lachen vergeht, fanatischen Einpeitschern sowie ahnungs- und orientierungslosen Opfern.

Ullmann stand ein Orchester von etwa 15 Musikern zur Verfügung, das mit Instrumenten wie Alt-Saxofon, Trompete, Banjo, Gitarre und Harmonium jenen prägnanten Klang anstimmen konnte, den man von Kurt Weill und Ernst Krenek kannte und der einen bunten Stilmix aus Jazz-Elementen, Anleihen an Tanzhaus-Musik, aber auch Choräle und Anspielungen auf die traditionelle Oper erlaubt.

Anders als in den rheinischen Nachbarstädten präsentiert die Düsseldorfer Oper das Werk nicht als Kammerstück, sondern stellt es auf die große Bühne, wodurch die Kraft der düsteren Vision erheblich eindringlicher zum Ausdruck kommt. Zumal die hochbegabte junge Regisseurin Ilaria Lanzino mit feinen, immer werknahen theatralischen Elementen ein spannendes Drama entwickelt und auf einen aufdringlichen moralischen Zeigefinger verzichtet. Hilfreich ist das ebenso einfache wie effektvolle Bühnenbild von Emine Güner, ein raumgreifendes, flexibel wandelbares Geflecht von Seilen und Schnüren, in dem die Figuren wie in einem Spinnennetz agieren oder sich wie von Marionettenfäden gesteuert bewegen. Und die große Bühne nutzt die Regisseurin für ihre präzise Personenführung geschickt aus, so dass sich in keinem Takt ein Anflug von Langeweile einstellt.

Dazu trägt auch die vitale und stilistisch flexible Begleitung durch die Düsseldorfer Symphoniker bei. Und zwar unter der Leitung von Generalmusikdirektor Axel Kober, der diese Produktion zur Chefsache erklärte. Nach der kulturellen Dürre sind zudem erstklassige Solisten für diese kleine, aber feine Produktion am Werk. So Emmett O’Hanlon als äußerst präsent auftretender Kaiser von Atlantis, David Fischer als Harlekin mit einer scharfen Charakterisierung der hintergründigen Figur, keine Geringeren als Sergej Khomov und Anke Krabbe als Soldatenpärchen sowie die kraftvoll auftretende Kimberley Boettger-Soller als Trommler. Nicht ganz so pointiert singt Luke Stoker die Partie des Todes.

Insgesamt erfährt das Werk eine beachtliche Aufwertung und lässt Qualitäten erkennen, die man angesichts der oft moralisierenden Produktionen kaum vermutet.