Tanzfestival in der Euregio : „Schrittmacher“ setzt das Publikum in Bewegung

Performance am Schlauch: „Double Helix“ von der Dance Company Nanine Linning und Designer Bart Hess. Foto: Nikita Chuntompv

Aachen Das Tanzfestival „Schrittmacher“ bietet vom 28. Februar bis zum 2. April in Aachen, Heerlen, Kerkrade und Eupen ein internationales Programm. Der Vorverkauf startet am Donnerstag um 11 Uhr.

Geheimnisvoll und erotisch, leidenschaftlich und kraftvoll, modern und traditionell, spannend in jeder Phase und diesmal sogar für das Publikum ungewohnt „bewegend“ – das internationale Tanzfestival „Schrittmacher“ begeistert mit seinem facettenreichen Programm Zuschauerinnen und Zuschauer – seit inzwischen 28 Jahren. 2023 findet es vom 28. Februar bis zum 2. April statt. Am Donnerstag, 15. Dezember, startet um 11 Uhr der Ticket-Vorverkauf.

Der Standort Aachen mit der atmosphärischen Fabrik Stahlbau Strang hat sich inzwischen euregional auf Heerlen, Kerkrade und Eupen ausgeweitet, wie Susanne Schwier betont, die entspannt dem Festival die letzte Pressekonferenz ihres Amtes vor dem Ruhestand als Aachener Kulturdezernentin widmet.

„Schrittmacher“ legt wieder los: Die Veranstalter rund um Festivalleiter Rick Takvorian (v. r.) und Aachens Kulturdezernentin Susanne Schwier. Foto: Andreas Herrmann

16 Kompagnien aus der ganzen Welt werden die neuesten Tanz-Entwicklungen präsentieren. „Es ist die absolute Premium-Marke für uns, ein Konzept, das längst über die Grenzen wachsen konnte“, betont Schwier. „Neun Jahre habe ich das Festival begleitet, es bleibt großartig.“ Und auch Jordy Clemens, Beigeordneter der Stadt Heerlen, bestätigt: „Tanz ist eine universelle Sprache, hier hat man echte Pionierarbeit geleistet.“

Neue Kooperationen gibt es mit der Hochschule für Musik und Tanz Köln/Aachen, mit dem Aachener Kino Eden-Palast und dem Kasteel in Wijlre sowie dem „Dutch Mountain“-Filmfestival in den Niederlanden. Mit Hinblick auf die Notwendigkeit, Energie einzusparen, wird man statt der üblichen sechs Wochen in fünf Wochen für Tanzevents die Bühnen der Euregio freigeben. „Das Festival wird sich stets weiterentwickeln“, versichert Festivalleiter Rick Takvorian, dem Bas Schoonderwoerd, Direktor der Stiftung Step by Step aus Heerlen, zustimmt.

Und das Publikum? Als Special-Events gibt es ein „museales, performatives Erlebnis“, bei dem die Dance Company Nanine Linning zusammen mit dem Designer Bart Hess das Publikum in kleinen Gruppen durch vier Räume in der Fabrik Stahlbau Strang führt – unter dem Aspekt biotechnologischer Entwicklung und deren Folgen, etwa implantierter Chips oder Designer-Babys. In Eupen, wo sich ein zirkusnaher Schwerpunkt etabliert, entwickelt die Compagnie Barks – Bastian Dausse aus Frankreich „Moon – Cabinet of lunar curiosities“, eine Art akrobatische Ausstellung. Die Zuschauer folgen einem eigens für den Raum geschaffenen Weg – wie bei einer Führung durch ein Museum.

Eingesperrt im Glaswürfel

„Danse – Dance – Dans – Danza – Tanz!“ heißt das Projekt der Musikhochschule in Aachen. Wieder mit dabei ist das Ludwig Forum für Internationale Kunst, wo man an Trajal Harrell anknüpft, sein spezielles „Voguing“, einen Stil des Modern Dance der 80er Jahre, verbunden mit Gesten aus dem geheimnisvollen Butoh-Tanz Japans.