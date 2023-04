Abschied : Schauspielerin Maria Sebaldt gestorben

München Fröhlich, herzlich, schlagfertig - so liebten Fans die Schauspielerin Maria Sebaldt. Viele kannten sie aus Serien wie „Ich heirate eine Familie“ und „Die Wicherts von nebenan“.

In den 1980er Jahren war Maria Sebaldt das Gesicht des deutschen Wohlfühl-Fernsehens. Als exaltierte Bille in der ZDF-Serie „Ich heirate eine Familie“ (1983-1986) verkuppelte sie die Alleinerziehende Angi (Thekla Carola Wied) mit dem Junggesellen Werner, litt selbst aber unter den Amouren ihres untreuen Ehemanns Alfons.

In „Die Wicherts von nebenan“ (ZDF, 1986-1991) führte sie als Hannelore mit Mann und zwei Söhnen ein mehr oder weniger idyllisches Familienleben in West-Berlin. Es war vor allem ihr komisches Talent, mit dem die Schauspielerin begeisterte. Nun ist Sebaldt mit 92 Jahren bei München gestorben. Die Beisetzung fand bereits statt, wie das ZDF mitteilte. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Schlagfertige Berlinerin mit Herz

Sebaldt war aufrichtig, humorvoll und schlagfertig, ganz wie die sprichwörtliche „Berliner Pflanze“, die sie ja auch war. Am 26. April 1930 wurde sie im Stadtteil Steglitz geboren. Über ihren Vater kam sie früh in Berührung mit der Kunst. Er war Porträtmaler und Flötist und fing nach dem Zweiten Weltkrieg an, bei der Paramount Film AG zu arbeiten.

Start der Theaterkarriere

Ihr erstes Engagement führte Sebaldt 1950 von Thüringen ans Berliner Hebbel-Theater. Viele Bühnenauftritte folgten, etwa am Theater am Kurfürstendamm und an Komödien in Berlin und München. 1969 tourte sie mit der Schauspieltruppe Zürich drei Monate lang durch Nordamerika.