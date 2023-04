Streamingtipps bei Amazon, Netflix, Sky & Co. : Reiche, Roboter und Spione

Sky-Serie „Tender Hearts“: Friederike Kempter als Mila, die sich bei einer KI-Agentur einen Lovedroid mietet. Foto: Sky Deutschland/Odeon Fiction/Nik Konietzny

Das Staffel-Finale von „Succession“, ein verliebter Roboter und eine Spionage-Serie mit viel Action: Diese Serien starten im April bei Streaminganbietern oder im Bezahlfernsehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cornelia Wystrichowski

Diese Streaming-Tipps haben wir im April für Sie ausgewählt:

„Beef“: Sie sind beide so unfassbar wütend: Der gescheiterte Bauunternehmer Danny (Steven Yeun), Sohn südkoreanischer Einwanderer, und die reiche Galeristin Mia (Ali Wong) – in beiden gärt der Frust über alltägliche Kränkungen, Misserfolge und die Zumutungen des digitalen Zeitalters. Bei einem Parkmanöver rasseln die beiden zusammen, liefern sich eine wilde Verfolgungsjagd. Es ist der Beginn einer Feindschaft, die in dieser schwarzhumorigen Comedyserie in zehn Episoden immer weiter eskaliert. Witzig wegen der boshaften Streiche, aber auch dramatisch. (ab 6.4., Netflix)

„Tender Hearts“: Ein humanoider Roboter als idealer Lebenspartner: Friederike Kempter spielt die von den Männern enttäuschte Mila, die sich bei einer KI-Agentur einen sogenannten Lovedroid mietet: Bo (Madieu Ulbrich) soll ihr im Bett Vergnügen bereiten, aber auch im Alltag als Mann an ihrer Seite funktionieren. Als Mila sich wider Erwarten in Bo verliebt und der freundliche Roboter zunehmend ein eigenes Bewusstsein entwickelt, wird die Sache kompliziert. Frisch, frivol, klug und witzig: Eine Science-Fiction-Serie aus weiblicher Sicht. (ab 6.4., Sky)

„Succession“: Die vielleicht beste Serie der vergangenen Jahre geht zu Ende: „Succession“, das fantastische High-End-Drama über einen Medienmogul (angelehnt an Rupert Murdoch) und seine dysfunktionale Familie. Großartige Dialoge, faszinierende Einblicke in die Welt der Megareichen, vielschichtige Charaktere prägen das Puzzle über einen Kapitalistenclan – mit Biss und Witz erzählt es vom erbarmungslosen Ringen zwischen Patriarch Logan Roy (Brian Cox) und seinen vier erwachsenen Kindern um die Herrschaft im wankenden Medienimperium. In der vierten Staffel rückt der Verkauf des Konzerns näher... Eine Familiensatire mit Suchtfaktor. (ab 11.4., Sky)

„Sam – Ein Sachse“: Die Biografie von Samuel Meffire ist atemberaubend: Er kam in der DDR als Sohn eines Kameruners zur Welt, hatte diverse Jobs, wurde dann in der Wende-Ära Sachsens erster schwarzer Gesetzeshüter und von den Medien als Symbolfigur gefeiert. Doch dann stürzte er ab, verübte mehrere Überfälle, floh nach Afrika und wanderte schließlich in Deutschland für sieben Jahre ins Gefängnis. Disney+ erzählt Sams wechselvolle Vita in seiner ersten deutschen Eigenproduktion als Geschichte eines Außenseiters auf der Suche nach Identität und Heimat. (ab 26.4., Disney+)