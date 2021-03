Verschoben auf 2022 : Pinkpop Festival wegen Corona abgesagt

Auch in diesem Jahr wird das Pinnkpop Festival nicht stattfinden können (Archivbild). Foto: dpa/Marcel Van Hoorn

Landgraaf Die 51. Ausgabe des Pinkpop Festivals in Landgraaf muss in diesem Jahr erneut abgesagt werden. Grund dafür ist die Corona-Pandemie.

Die Veranstalter des Festivals gaben am Dienstag bekannt, dass das Pinkpop Festival nicht wie geplant an Pfingsten stattfinden wird. Stattdessen soll die 51. Ausgabe im kommenden Jahr 2022 nachgeholt werden. Begründet wird die Entscheidung durch die Unsicherheiten, die derzeit aufgrund der Coronavirus-Pandemie herrschen. Laut den Veranstaltern haben so schon geplante Künstler wie Post Malone oder Pearl Jam ihre Auftritte abgesagt.