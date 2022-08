Pro und Kontra : Passt die Außenministerin in den AKV-Narrenkäfig?

Passt die Außenministerin in den AKV-Narrenkäfig?

Die Narrenkappe schon immer dabei? Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird sie am 4. Februar benötigen, wenn sie mit dem Orden wider den tierischen Ernst ausgezeichnet wird. Foto: dpa/Photothek

Meinung Diese Nachricht sorgte am Montag für viel Aufsehen und für viele Diskussionen: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erhält den Orden wider den tierischen Ernst des Aachener Karnevalsvereins (AKV). Doch passt das eigentlich in Zeiten von Ukraine-Krieg und anderen Krisen?

Wenn es eine Idealbesetzung für die nächste AKV-Ordensritterin gibt, dann Annalena Baerbock. Die Frau hat höchste Sympathiewerte, kommt bestens an, selbst beim politischen Gegner. Mit ihr ist dem AKV eine bundesweite Aufmerksamkeit und eine gute TV-Quote sicher. Trotzdem kann man über die Entscheidung nur den Kopf schütteln. In Zeiten eines Krieges mitten in Europa ist der Platz einer Bundesaußenministerin ganz sicher nicht der Ritterkäfig im Aachener Eurogress.