Der Film „Olaf Jagger“ : Olaf und Mick machen sich zum Eumel

Würde gern den Film mit Mick zusammen schauen: Olaf Schubert bei der Premiere des Kinofilms „Olaf Jagger“ im Filmpalast Görlitz. Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Matthias Wehnert

Interview Aachen Ist er nun wirklich der Sohn von Mick Jagger? Das ist die Frage, die sich alle stellen, die aber auch der Film „Olaf Jagger“ nicht beantwortet. Aber Olaf Schubert ist einfach irre lustig, wie er im Interview beweist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von André Wesche

Mit 55 Lenzen lässt Comedian, Weltverbesserer und Pollunder-Model Olaf Schubert („heute-show“) eine Bombe platzen. In der (möglicherweise nicht ganz ernst zu nehmenden) Dokumentation „Olaf Jagger“ von Regisseurin Heike Fink wird der staunende Zuschauer Zeuge, wie der Protagonist einer heißen Spur in die eigene Vergangenheit folgt und aufdeckt, dass er seine Existenz mit hoher Wahrscheinlichkeit einem Schäferstündchen seiner Mutter mit „Rolling Stones“-Frontmann Mick Jagger verdankt. Wir sprachen mit Olaf Schubert über das Werk, das am 6. April in die Kinos kommt.

Herr Schubert, wie entstand die Idee zum Film „Olaf Jagger“?

Olaf Schubert: Ich musste den Keller aufräumen, da meine Mutter mehr oder weniger verstorben war. Dabei stößt man eigentlich immer nur auf Blödsinn, den man sofort in die Mülltonne wirft. Aber da waren noch ein paar ominöse Tonbänder. Ich wusste natürlich, dass meine Mutter viele Jahre lang Radioredakteurin war. Auf einer Schachtel stand etwas Interessantes, nämlich, dass angeblich Interviews mit den Rolling Stones geführt wurden. Was macht man jetzt damit? Haut man das in den Müll oder ruft man jemanden an und sagt: „Könnte das etwas sein, das dich interessiert?“ Und dann wird man so zu sagen in so ein Projekt reingeschubst.

Fühlten Sie sich nach dem überwältigenden Erfolg von „Schubert in Love“ bei Ihrem neuen Werk unter großen Druck gesetzt?

Schubert: Nein, das hier ist etwas ganz Anderes. Das Einzige, was beide Filme verbindet, ist, dass sie mit einer Kamera aufgenommen wurden.

Diesmal haben Sie erstmals unter einer weiblichen Filmemacherin gearbeitet. Ging es am Set trotzdem halbwegs professionell zu?

Schubert: (lacht) Eh, nein, professionell ging es nicht zu. Dafür kann ich schon selber sorgen. Wenn es zu professionell wird, ist das ja der Tod aller Freude, oder?

Hat der Name Olaf Schubert alle Türen geöffnet oder blieben Ihnen auch Drehorte verwehrt?

Schubert: Eigentlich sind wir überall reingekommen. Und andere Türen, die verschlossen blieben, musste man dann eben aufbrechen. Gewaltsam. Mit Geld.

Waren die Rolling Stones in der DDR wohl gelitten?

Schubert: Man hat damit kokettiert, die Rolling Stones als Klassenkämpfer zu nutzen. Die haben indirekt das kapitalistische System angeprangert. Nachdem man aber gemerkt hat, dass das wirklich verrückt gewordene Hottentotten sind, hat man versucht, ihre Musik mehr oder weniger zu reglementieren. Da Rock´n´Roll in meiner Kindheit schon die coolste aller Attitüden war, habe ich auch standesgemäß versucht, ein Rockstar zu werden. Man sieht, was daraus geworden ist.

Haben Sie die Dreharbeiten als aufwühlend empfunden?

Schubert: Ja, aufwühlend dahingehend, dass ich aus meiner Komfortzone rausgeschubst wurde. Normalerweise hat man immer alles im Griff, so als klassischer Olaf. Aber bei so einem Film ist ungewiss, was auf einen zukommt. Was soll man mit irgendjemanden reden, was sind das für Menschen? Insofern war das schon etwas aufregender als der normale Fernsehkokolores.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Sie sind selbst seit Jahrzehnten als Musiker und Weltverbesserer auf Tour. Wie sieht es bei Ihnen mit den Groupies aus?

Schubert: (lacht) Groupie hatten wir auch mal eins. Die wollte zum Konzert kommen und hat gefragt, ob man sich vorher als Groupie anmelden muss. Wir haben gesagt: „Nein, man darf einfach so kommen.“ Dann ist aber ihre Straßenbahn ausgefallen, sie konnte nicht pünktlich anreisen und wir waren schon wieder zu Hause. Deshalb war unsere Groupie-Phase sehr kurz. Ansonsten werden wir höchstens von Frauen jenseits der Menopause bedrängt, die kurz vor der Rente nochmal was Verrücktes erleben wollen.

Wie viel Mick Jagger steckt in Olaf Schubert?

Schubert: Vielleicht muss man zusammenfassend sagen: die Bereitschaft, sich zum Eumel zu machen. Die hat der Rock´n´Roll Performer, gerade ein Mick Jagger, mit seiner doch gewöhnungsbedürftigen, aber gleichzeitig spektakulären und mittlerweile kultigen Darbietung. Vielleicht ist es ein kleines bisschen davon: sich zum Eumel zu machen.

Gab es zwischen Ihnen und dem berühmten Papa einen echten Austausch?

Schubert: Man kann nicht unbedingt sagen, dass es eine intime Begegnung war. Es war aber auch nicht herzlos. Naja, mal sehen, was da irgendwann vielleicht rauskommt.

Info Die Kunstfigur Olaf Schubert Olaf Schubert wurde 1967 in Plauen geboren und ist Kunstfigur und Alter Ego des Dresdener Kabarettisten und Musikers Michael Haubold. Er tritt im Kleinkunstbereich auf und erlangte bundesweite Aufmerksamkeit unter anderem durch seine Auftritte im Quatsch Comedy Club, Night Wash und der heute-show.

Als Spross Jaggers werden Sie ein Multimillionen-Erbe antreten. Was werden Sie sich zuerst leisten?

Schubert: Also man ist ja jetzt ein erwachsener Mensch. Ich glaube, als junger Mensch macht man sich mehr Gedanken darüber, wie man möglichst vieler Dinge habhaft werden kann. Ich glaube, das steht nicht so primär im Zentrum. Eigentlich würde da nicht nur äußere Reputation, sondern auch viel innere Unruhe entstehen: „Ah, jetzt hat der irgendwie Geld! Und darf der das und ist das richtig? Hat er das nur wegen Geld gemacht? Gib mal was!“ Ich glaube, das sollte man alles beiseitelegen und am besten vergessen, wo es liegt.

Hätte Ihre selige Frau Mama nichts dagegen, dass Sie auf deren Sexualleben Bezug nehmen?