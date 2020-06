Kostenpflichtiger Inhalt: Ausstellung in Aachen verschoben : „Nun gibt es ein Dürer-Jahr“

Ein berühmtes Tier: Albrecht Dürers Kopf eines Walrosses, 1521. Auch diese Zeichnung wurde von seiner Reise in die Niederlande 1520 inspiriert. /

Aachen Keine Chance, an Bilder zu kommen: Im Oktober sollte in Aachen die Ausstellung „Dürer war hier – eine Reise wird Legende beginnen – doch dann kam die Pandemie dazwischen. Was bedeutet es, wenn Museen Ausstellungen verschieben müssen?