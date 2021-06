Coronavirus : Nibirii-Festival 2021 abgesagt

2019 hatte das Festival zum ersten Mal stattgefunden. Am Dürener Badesee kamen rund 15.000 Feiernde zusammen. Foto: ZVA/Sandra Kinkel

Düren Das Nibibrii-Festival am Dürener Badesee ist am Freitagabend von den Veranstaltern abgesagt worden.

Eigentlich hätte das große Technofestival noch in diesem Sommer mit rund 20.000 Besuchern stattfinden sollen. Doch die unsichere Coronalage und fehlende positive Signale aus der Politik seien laut einem Facebook-Posting der Organisatoren verantwortlich für die Entscheidung.

Die Künstler, die 2021 aufgelegt hätten, seien aber in den größten Teilen bereits für das kommende Jahr eingeplant. Tickets sollen in diesem Fall ohne Aufpreis ihre Gültigkeit behalten. Das Nibirii war 2019 zum ersten mal mit rund 15.000 Besuchern an den Start gegangen. Eine Zweitauflage wurde wie auch im vergangenen Jahr durch das Coronavirus verhindert.