Wagner-Festspiele : Stürme im Wasserglas auf dem Grünen Hügel

Noch immer Deutschlands Musik-Festival mit der größten Strahlkraft: Die Wagner-Festspiele im Festspielhaus auf dem Grünen Hügel in Bayreuth starten am kommenden Dienstag.

Bayreuth Am kommenden Dienstag werden die Wagner-Festspiele in Bayreuth mit dem neuen „Parsifal“ eröffnet. Doch auch in diesem Jahr bestimmen wieder viele nicht-künstlerische Themen die Debatte.

Die Wagner-Festspiele in Bayreuth, noch immer Deutschlands Musik-Festival mit der größten Strahlkraft, versprechen nicht nur sieben Wochen mehr oder weniger spektakulären Theaterdonner auf der Bühne, sondern auch etliche Turbulenzen im Um- und Vorfeld. Dynastische Zickereien im Familien-Clan und Ärger mit der braunen Vergangenheit, die lange vor den Eröffnungspremieren am 25. Juli für Schlagzeilen sorgten, spielen in diesem Jahr (noch) keine Rolle. Dafür haben Probleme mit dem Ticket-Verkauf, etliche Umbesetzungen, der Verzicht auf Publikums-Liebling Christian Thielemann und die merkwürdigen Ratschläge des ehemaligen Intendanten der Wiener Staatsoper, Ioan Holender, für mediale Mini-Stürme im Wasserglas bzw. in der standesgemäßen Sektflöte gesorgt.

Wenn die Festspiele am kommenden Dienstag mit einer Neuinszenierung des „Parsifal“ eröffnet werden, dürfte die Diskussion um den Einsatz von Augmented-Reality-Brillen ein zentrales Problem der Festspiele übertünchen, das heuer im Hintergrund vor sich hin brodelt. Nämlich die im kommenden Jahr anstehende Vertragsverlängerung der Festspiel-Chefin Katharina Wagner, die – wie schon bei ihrer Ernennung vor acht Jahren – im Verwaltungsrat und der mächtigen Gesellschaft der Freunde von Bayreuth nicht auf einhellige Sympathie stößt. Ihr wird eine Mitschuld an den aktuellen Problemen gegeben. Nicht zuletzt von Georg Freiherr von Waldenfels, der als Vorsitzender des Verwaltungsrats und der Gesellschaft der Freunde großen Einfluss auf die Finanzierung ausübt.

Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass für die „Parsifal“-Inszenierung den fast 2000 Zuschauern nur 330 der teuren Augmented-Reality-Brillen zur Verfügung gestellt werden können – zu einem Aufpreis von je 80 Euro. Hier hat die immer wieder beschworene „Großzügigkeit“ der „Freunde“ ihre Grenzen. Und das, obwohl der amerikanische Regisseur Jay Scheib mit dem virtuellen Zusatzangebot ein neues Zeitalter des Theaters anbrechen sieht. „Wir werden die Mauern explodieren lassen, wir werden sie verschwinden lassen und das szenische Design fast bis zur Unendlichkeit ausweiten. Dinge werden durch die Luft fliegen“, sagt Scheib. Trost für die unbebrillten Besucher: „Auch ohne die Brillen ist die Produktion eine vollwertige – mit komplettem Design, kompletten Kostümen.“ Die Inszenierung sei dann aber „anders, ruhiger“.

Viele Restkarten Wagner spricht sich für einfachere Ticketbestellungen aus Katharina Wagner. Foto: dpa Katharina Wagner hat sich dafür ausgesprochen, Ticketbestellungen für die Bayreuther Festspiele zu vereinfachen. „Das Bestellverfahren sollte so einfach wie möglich gestaltet werden“, sagte die Festspiel-Intendantin. „Kunden entscheiden sich heute deutlich kurzfristiger, dies sehen wir auch an den jährlich steigenden Zahlen der Käufe im Rahmen unseres Online-Sofortkaufes.“ Bislang ist dieser Online-Sofortkauf erst der zweite Schritt. Vorher können Tickets über ein Bestellformular angefordert werden, und die Mäzene der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth haben ein Vorkaufsrecht. Diese hatten in diesem Jahr nach Angaben Wagners Zusagen so spät bekommen, dass viele die Karten zurückgaben. Dies sei nun der Grund dafür, dass es eine Woche vor Festspielstart noch Tickets gebe. „Späte Vertriebsmaßnahmen“ hätten „dazu geführt, dass der ‚Ring‘-Zyklus für viele Interessenten nicht mehr buchbar war, da hierfür eine ganze Woche Aufenthalt in Bayreuth vonnöten ist und die Urlaubsplanungen zu einem so späten Zeitpunkt in der Regel bereits abgeschlossen sind“, antwortete Wagner auf eine entsprechende Anfrage. „Ein nicht geringes Kontingent an ‚Ring‘-Karten bekamen wir als Folge unseres späten Vertriebs dann von der Gesellschaft der Freunde auch wiederum spät zurück, dieses verkauft sich dann nicht sofort komplett.“ Der Vertrieb fällt bei den Bayreuther Festspielen vor allem in den Zuständigkeitsbereich des kaufmännischen Geschäftsführers Ulrich Jagels. (dpa)

Immerhin sind alle sieben „Parsifal“-Vorstellungen trotz erhöhter Eintrittspreise von bis zu 539 Euro ausverkauft. Auch wenn die Erhöhung für die anderen Werke um elf Euro mäßig ausgefallen sind (nun bis zu 325 Euro pro Ticket), hat sich Katharina Wagner mit ihren Warnungen vor Preissteigerungen nicht durchsetzen können. Nach der Corona-Pandemie und den vernichtenden Kritiken zum neuen „Ring des Nibelungen“, hat die Entscheidung den stark abgebremsten Run auf Karten nicht nicht gerade beschleunigen können. Der „Ring“ dürfte ein Sorgenkind bleiben. Immerhin besetzen die drei Zyklen mit zwölf Abenden ein gutes Drittel des Vorstellungsangebots. Und das bis zur geplanten Absetzung der Inszenierung über die Dauer von fünf Jahren.

Wenig hilfreich sind da Ratschläge vom altgedienten Intendanten der Wiener Staatsoper, Ioan Holender, der für den Besucherrückgang die Keule gegen das sogenannte „Regietheater“ schwingt, was immer das heißen soll. Dass selbst an der Wiener Staatsoper mittlerweile Premieren-Karten unverkauft bleiben, verschweigt er. Hilfreich ist auch die Einlassung des Freiherrn von Waldenfels nicht, man solle ohnehin mehr auf die musikalische Qualität achten als auf die szenische – was unter anderem Wagners Vorstellung vom „Gesamtkunstwerk“ konterkariert.

Dahinter verbirgt sich ein Seitenhieb gegen Katharina Wagners Besetzungspolitik. Nicht zuletzt in Sachen Christian Thielemann, mit dem sich die Festspielleiterin überworfen hat und der nach 23 Jahren zum ersten Mal dem Grünen Hügel fern bleiben wird. Dass Thielemann als Wagner-Dirigent für besondere Höhepunkte sorgte, ist unbestritten. Allerdings eröffnet sich ohne seinen Einfluss die Möglichkeit, neuen Kräften eine Chance zu geben. Für Katharina Wagner ein Beweis für ihre Risikofreudigkeit, die sich mitunter allerdings auch als Blauäugigkeit entpuppt. Immerhin hat sich Oksana Lyniv als erste Dirigentin der Festspiele bewährt, die auch in diesem Jahr den „Fliegenden Holländer“ leiten wird. Gespannt darf man auf Nathalie Stutzmann am Pult des „Tannhäuser“ sein.

Endlich wird nach etlichen gesundheitlichen Problemen Pietari Inkinen den gesamten „Ring“ leiten. Allerdings kann er die szenischen Mängel ebenso wenig bereinigen wie die Besetzungsprobleme. Mit den gesundheitlich begründeten Absagen von Joseph Calleja (Parsifal), John Lundgren (Holländer) und Stephen Gould (Siegfried in der „Götterdämmerung“, Tannhäuser, Tristan) mussten alle fünf männlichen Titelpartien umbesetzt werden. Dass in diesem Jahr auch der „Macbeth“ in Salzburg abgesagt werden musste und Star-Tenor Jonas Kaufmann vorerst alle Auftritte gestrichen hat, wirft ein bedenkliches Licht auf einen Theaterbetrieb, der, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht „gesund“ ist.

In Bayreuth übernehmen Michael Volle den Holländer, Andreas Schager den Parsifal und den Siegfried in der „Götterdämmerung“, Klaus Florian Vogt den Tannhäuser und Clay Hilley den Tristan.