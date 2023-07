The Weeknd im Düsseldorfer Fußballstadion : Superstar und Teilzeit-Maskenmann

The Weeknd, maskiert beim Konzert in Düsseldorf. Nach rund einer Stunde war der Sänger ohne Verkleidung zu sehen. Foto: Tim Griese

Update Düsseldorf Endlich schafft es The Weeknd nach Deutschland. Nach seinem Konzert in Hamburg tritt der kanadische Sänger bei seiner einzigen NRW-Show in Düsseldorf auf. Es wird ein gigantischer Abend in der Landeshauptstadt. Das Publikum ist schwer begeistert.

Fans in Deutschland mussten lange auf ein Konzert von Superstar Abel Tesfaye alias The Weeknd warten. Die für 2020 geplante Arena-Tour wurde zunächst wegen der Corona-Pandemie zweimal verschoben und dann komplett abgesagt. Statt Hallen wollte The Weeknd, der 2021 bei seiner Halbzeitshow während des NFL Super Bowls offenbar auf den Geschmack gekommen war, nun Stadien füllen. Kein bisschen vermessen, wie sich herausstellte: Egal, wo der 33-jährige Kanadier die Bühne betritt, die Häuser sind voll. 50.000 kamen zuletzt nach Hamburg, etwa gleich viele sind es in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena.

Beim Auftritt versteckt sich der Sänger rund 60 Minuten lang hinter einer Maske. Das kann als Reminiszenz an den vor einigen Jahren verstorbenen und von ihm bewunderten britisch-amerikanischen Rapper MF Doom verstanden werden, aber auch als Ausdruck eines ambivalenten Lebens als in der Öffentlichkeit stehender und von ihr lebender Superstar mit dem Wunsch nach Anonymität. Ist er es denn überhaupt, mag sich der eine oder andere Stadionbesucher fragen? Doch The Weeknds Stimme ist unverkennbar, schon die ersten Zeilen lassen keinen Zweifel aufkommen.

28 Tänzerinnen tanzten entlang der gigantischen Bühnenaufbauten und um sie herum. Foto: Tim Griese

Der ganz in Weiß gekleidete Sänger hat eine gigantische Bühne mit einer Großstadtsilhouette und Häuserkonstruktionen mitgebracht, auf und zwischen denen eine dreiköpfige Band ihre Instrumente bedient. Ein Laufsteg führt bis ans andere Ende des Innenraums. Auf halber Strecke steht eine riesige silberfarbene Statue des japanischen Künstlers Hajime Sorayama, die sich drehen kann und um die sich immer wieder weiß verhüllte Tänzerinnen bewegen. 28 sind es insgesamt. Mal tanzen sie zu wilden Choreografien, mal stehen sie in Reih und Glied und regen sich roboterhaft, mal schreiten sie bedeutungsschwanger auf und ab.

Am Ende der inneren Stadionfläche befindet sich eine zweite, runde Bühne, über der eine imposante und besonders detaillierte Mondnachbildung baumelt. Nur selten ist The Weeknd auf der eigentlichen Bühne zu finden, die meiste Zeit treibt er sich irgendwo auf dem Steg herum und gestaltet sein rund zweistündiges Konzert mit mehr als 30 Liedern. Darunter sind einige Coversongs von Künstlern wie Kanye West, Drake und Metro Boomin. Los geht es nach einem theatralen Intro aber mit Material von seinem aktuellen Album „Dawn FM“.

Das gab es bei den ursprünglich anberaumten Konzerten 2020 noch gar nicht. Damals war der Musiker mit der Scheibe „After Hours“ in den Charts. Die aktuelle Tour hat The Weeknd deshalb kurzerhand von „The After Hours Tour“ in „The After Hours til Dawn Tour“ umbenannt. Fünf Alben zählt Abel Tesfayes Diskografie bislang. Erst mit dem zweiten, 2015 unter dem Titel „Beauty Behind the Madness“ erschienenen Longplayer gelang ihm der große Durchbruch. Denn erstmals war The Weeknd nicht nur in seinem Heimatland extrem erfolgreich, sondern weltweit. In den USA, in Australien und anderen Ländern gelang der Sprung an die Spitze der Charts.

Mit seiner bislang erfolgreichsten Platte, „After Hours“ von 2020, sahnte er bei den „American Music Awards“, den „Billboard Music Awars“ und bei den „Juno Awards“ ab. Der darauf enthaltene Superhit „Blinding Lights“ ist bis heute mit rund 3,6 Milliarden Abrufen der meistgestreamte Song bei Spotify. Auf das Stück warten sie auch in Düsseldorf sehnlichst. Allemal, wie sie dastehen, denn sitzen will niemand, selbst wenn es auf den Tribünen doch möglich wäre. Urlaubsflieger starten vom nahegelegenen Flughafen in die Sonne und überqueren dabei das geschlossene Dach des Stadions, Urlaubsatmosphäre, eine ausgelassene Feierstimmung voller lachender Gesichter herrscht aber auch darunter.

Mit 3,6 Millionen Streams ist The Weeknds Single „Blinding Lights“ der am meisten gespielte Song auf der Plattform Spotify. Foto: Tim Griese

Gerade in den Bereichen vor der Bühne und entlang des Stegs himmeln sie The Weeknd an, die Handys in den Fingern, Fotos machend, Videos aufnehmend, textsicher, glückselig. Beim Einlass wurden LED-Armbänder an die Besucher verteilt, die automatisiert während des Konzerts in immer wieder unterschiedlichen Farben und Abständen aufleuchten und das Stadion in ein stimmungsvolles Lichtermeer voller euphorisierter und tanzender Fans verwandeln.

Die Bässe wummern nur so aus den Boxen, die Vibrationen sind noch ganz hinten auf den obersten Rängen zu spüren. The Weeknd rappt viel. Die erste Hälfte des Konzerts ist vor allem geprägt von Hip-Hop und R’n’B. Als Tesfaye die Maske abnimmt, saugt er den ihm entgegengebrachten Jubel auf und lacht, spricht dann erstmals zu seinen Fans. „Ihr seid das lauteste Publikum der Tour“, lobt er sie. Und tatsächlich: Der Krach, den sie in Düsseldorf machen, ist schlichtweg ohrenbetäubend.