Konzert im Aachener Eurogress : Sind Sie ein Saubermann, Gregory Porter?

Markenzeichen Mütze: Jazz- und Soul-Sänger Gregory Porter. Foto: Ami Sioux/Universal Music

Interview Aachen Der gefeierte Jazz- und Soul-Sänger Gregory Porter kann am 1. November endlich sein mehrfach verschobenes Konzert im Aachener Eurogress nachholen. Im Interview spricht er über die Bedeutung von Musik für das Überwinden von Vorurteilen.

Wenn der amerikanische Jazz- und Soul-Sänger Gregory Porter am 1. November im Aachener Eurogress Station macht, darf er aus einer Sammlung von Songs schöpfen, die ihm in Form mehrerer Alben zwei Grammys und jede Menge Gold- und Platin-Auszeichnungen beschert hat. Ruhm beäugt der nahbare 50-Jährige aus Kalifornien dennoch mit Skepsis, denn zu viele Stars sind den Versuchungen, die das Berühmtsein mit sich bringt, fatalerweise auf den Leim gegangen. Im Interview erläutert Porter, wie er diesen Versuchungen widersteht, sich als Star eine gewisse Offenheit bewahrt und welche Rolle seine verstorbene Mutter dabei spielt.

Herr Porter, was sind Sie Ihrem Selbstverständnis nach: ein Soul-Sänger oder ein moderner Troubadour, dem es ein Anliegen ist, die Botschaft der Nächstenliebe zu verbreiten?

Gregory Porter: Ohne vermessen klingen zu wollen, verorte ich meine Musik in einer langen Tradition von Sängerinnen und Sängern, für die es eine Notwendigkeit war und ist, über die Vermittlung ihres eigenen Seelenheils mit anderen Seelen in Kontakt zu treten. Die Botschaft der Nächstenliebe schwingt dabei immer mit, denn letztlich brauchen alle Liebe – sowohl die Bescheidenen als auch jene, die sich für die Größten halten. Es mag abgedroschen klingen, aber Soul-Gesang ist eine universelle Sprache, ungeachtet des musikalischen Kontextes, in dem er stattfindet.

In Ihrer amerikanischen Heimat haben Gospel und Soul, verglichen mit Europa, eine deutlich längere Tradition. Passen Sie Ihre Konzerte entsprechend dem europäischen Publikum an, wenn Sie dieser Tage Ihre Pandemie-bedingt verschobene Konzertreise auf dem alten Kontinent nachholen?

Porter: Nein. Zum einen könnte ich das gar nicht, zum anderen wäre es auch nicht nötig, denn das europäische Publikum schätzt Soul-Musik mitunter mehr als meine Landsleute. Es gibt in den USA sogenannte Soul-Hotspots, etwa in New York, Chicago, Los Angeles oder Louisiana. Dem großen Rest des Landes ist diese Musik nicht egal, aber da sie der Tradition des Gospel-Gesangs in den Kirchen entspringt, findet sie ohnehin jede Woche in direkter Nachbarschaft statt. Europäer können Jazz, Blues und Soul aus der Distanz betrachten und scheinbar willkommener heißen als Amerikaner. In meinem Land herrscht eine Wegwerf-Mentalität, die vor den eigenen Traditionen keinen Halt macht.

Ist das nicht zu viel Wasser auf die Mühlen der Amerika-Skeptiker?

Porter: Ich bin oft genug in Europa, um zu wissen, dass bei Ihnen auch nicht alles in bester Ordnung ist. Dennoch stelle ich bei vielen meiner Landsleute eine regelrechte Gier nach den nächsten Showbiz-Größen fest, die nicht unbedingt Profundes zur Weiterentwicklung der amerikanischen Musiktradition beitragen. Ich liebe die Tradition des Operngesangs in Ihrem Teil der Welt und sehe, wie intensiv er dort von öffentlicher Hand gefördert wird. So etwas imponiert mir, weil es das bei uns kaum gibt. Der Mehrwert von Kunst lässt sich nun mal nicht in Verkaufszahlen messen.

Raubt die zunehmende Funktionalisierung der Kunst die Seele?

Porter: Das kann man so sehen, weil vieles irrelevant erscheinen mag, was keinen unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen aufweist. Aber die Aufgabe von Künstlern war es seit Menschengedenken, uns daran zu erinnern, wer wir sind. Sänger, Komponisten, Bildhauer, Maler und Schriftsteller haben den Auftrag, uns unsere Gefühle zu erklären. Wir finden uns in der Kunst wieder, sie kann ein emotionaler Haltegriff in unseren Irrungen und Wirrungen sein.

Zur Person Erst ein Sportstipendium, dann die Musikkarriere Gregory Porter wurde am 4. November 1971 im kalifornischen Sacramento geboren. Als eines von acht Geschwistern wurde er ausschließlich von seiner Mutter großgezogen. Sein Vater, der die Familie frühzeitig verlassen hatte, blieb ihm zeitlebens fremd. Porter erhielt ein Stipendium für ein Sportstudium an der San Diego State University. Eine Schulterverletzung versagte ihm jedoch die angestrebte Karriere als Profisportler. In New York trat er zunächst in Jazz-Clubs und Bars auf. 2010 erschien sein Debütalbum „Water“. Sein drittes Album „Liquid Spirit“ wurde 2013 in Europa zu einem Bestseller. Ein Jahr später konnte Porter in seinem Heimatland einen Grammy für die Platte entgegennehmen. Sein letztes reguläres Studioalbum „All Rise“ erschien im Jahr 2020. Porter lebt in Bakersfield, einer mittelgroßen Stadt nördlich von Los Angeles, wo er auch aufwuchs. (ML)

Wie definieren sie Erfolg?

Porter: Ich suche nicht nach einer Formel, die mir hilft, eine Menge Platten zu verkaufen. Mir ist wichtig, vermitteln zu können, was ich fühle. Es wäre großartig, damit eine Million Exemplare pro Album unter die Menschen zu bringen – aber meine Motivation ist das nicht. Erfolg ist, ein Auskommen daraus zu schöpfen, man selbst zu bleiben. Das genieße ich, und ich teile es gerne mit meiner Familie und meiner Band. In Deutschland bekannt zu sein, ist in meinem Fall nicht das Ergebnis der Tätigkeiten eines Unternehmensberaters. Ich sehe gerne mit dem Herzen und ziehe daraus die Wörter, die anderen Menschen etwas bedeuten. Dafür bin ich dankbar.

Sieht man die Welt nicht auch anders, wenn man über 1,90 Meter groß ist wie Sie?

Porter: Lustige Frage. Meine Körpermaße haben meinen grundsätzlichen Wunsch nach gegenseitigem Respekt möglicherweise mitgeprägt. Die Reaktionen auf meine Erscheinung und meine Hautfarbe zu sehen, ist keineswegs immer erbaulich. Wenn ich über einen dunklen Parkplatz schreite oder ein Geschäft betrete, werde ich mitunter vorsichtig oder ängstlich angesehen, obwohl ich für meine Begriffe das Gegenteil eines Angreifers bin. Ich komme Opfern von Gewalt vielmehr zur Hilfe. Aber Menschen haben alleine wegen Äußerlichkeiten eine festgefahrene Vorstellung davon, wer man ist. Das nennt man Vorurteil.

Greift der Mensch nicht auch zum Gesang, das zu überwinden und sich zu verbinden?

Porter: Ja, womit wir wieder bei Nächstenliebe und Wertschätzung sind. Musik macht keinen Unterschied zwischen Hautfarben, Kontoständen und Herkunft.

Die Empfindsamkeit, die es für Empathie braucht, kann sich jedoch auch ins Selbstzerstörerische verkehren – denken wir nur an Marvin Gaye, James Brown oder Donny Hathaway. Wo ordnen Sie sich in diesem feinen Geflecht ein?

Porter: Wir reden gerade wie in einer Therapiesitzung. Offenherzigkeit geht zumeist mit Sensibilität einher, keine Frage. Ich bin mir meiner Verletzlichkeit bewusst. Das gibt mir Schutz. Meine geliebte Mutter hat meine Feinfühligkeit immer gefördert. Ihr Wesen und ihre Wörter tauchen nicht nur regelmäßig in meinen Gedanken, sondern auch in meinen Songs auf. Die Erinnerungen an sie erden mich und geben mir ausreichend Widerstandskraft gegen die Fallen, die das Musikgeschäft bereithält, die Drogen und den Glauben an Ruhm.

Sind Sie ein kompletter Saubermann?

Porter: Können Sie gutem Wein in überschaubaren Mengen widerstehen? Ich nicht!