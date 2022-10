Neue Ankündigungen : Robbie Williams kommt zum Pinkpop 2023

Robbie Williams bei Pinkpop 2015. Foto: ANP

Landgraaf Robbie Williams ist der zweite Headliner für Pinkpop 2023. Das haben die Organisatoren am Freitag bekanntgegeben. Darüber hinaus kündigte das Festival am Freitag zwei weitere große Namen an.