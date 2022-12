Konzertreihe in Eschweiler : Philipp Poisel kommt zum EMF

Eschweiler Singer-Songwriter Philipp Poisel gastiert im Zuge seiner Sommer-Tour 2023 auf dem Marktplatz in Eschweiler.

Der Singer-Songwriter Philipp Poisel tritt im kommenden Jahr beim Eschweiler Music Festival (EMF) auf. Das hat der Konzertmanager Max Krieger am Donnerstagabend bekanntgegeben. Der norddeutsche Musiker soll demnach am Freitag, 14. Juli 2023, im Zuge seiner „Sommer-Tour“ in der Städteregion gastieren. Bereits bestätigt für das (EMF) ist ein Auftritt von Popstar Nico Santos am Sonntag, 16. Juli 2023. Noch offen ist hingegen, wer am Donnerstag, 13. Juli, die Bühne auf dem Marktplatz in Eschweiler bespielen wird.