Neues Album von Bruce Hornsby : Musik zur Zeit, ganz unkapriziös

Sein früher Welthit „The Way It Is“ hat ihm die Möglichkeit eröffnet, sich musikalisch in allen Bereichen zu verwirklichen: Bruce Hornsby.

Aachen US-Songwriter Bruce Hornsby gelingt mit seinem 22. Album „Non Secure Connection“ ein wahres Kunststück: Er begegnet den gesellschaftlichen Herausforderungen mit radikaler Musikalität, ohne verkopft zu klingen.

Bruce Hornsbys neues Album „Non-Secure Connection“ will all das nicht sein, womit aktuellen Pop-Platten gemeinhin Wichtigkeit zugeschrieben wird. Die zehn neuen Songs des Pianisten, Songwriters und Komponisten sind nicht gegen irgendwen oder irgendetwas. Sie teilen die Menschheit nicht in Gut und Böse auf. Sie nehmen auch nicht mit einfachen Formeln an die Hand, um in die vermeintliche Idylle des Heimeligen zu führen. Sie wollen nicht mal vordergründig gefallen. Ebenso wenig sind sie von branchenüblicher Gefühlsduselei geprägt. Vom Coolness-Gebot der Stunde ganz zu schweigen.

Warum also ist Hornsbys 22. Studioeinspielung trotzdem eine der wichtigsten Platten des laufenden Jahres?

Weil es der komplexen, anstrengenden Moderne mit Komplexität und radikaler Musikalität begegnet. Die hält keinen Ausweg parat, sondern mustert die gegenwärtigen gesellschaftlichen Untiefen inhaltlich ungeschönt, wertungsfrei. „Non-Secure Connection“ ist in einem klinischen Sinne Musik zur Zeit. Und das Beste daran ist, dass sie nicht eine Note lang kapriziös klingt. Ein Kunststück!

Das Album beginnt mit einem kleinen, einladenden Piano-Motiv über einer Streicher-Note, während Hornsby im Chor mit sich selbst den Refrain des Eröffnungsstücks „Cleopatra Drones“ singt. Nach einer halben Minute umgarnen Piano und Geigen einander, und bilden schließlich eine metrische Einheit. Das sich langsam aufbauende Pulsmuster zieht den Hut wahlweise vor Steve Reich und den verhaltenen Prog-Rock-Auswüchsen von Yes. Hornsby sinniert dazu mit jungenhaftem Staunen in der Stimme über Drohnen, nicht größer als Schuhschachteln, die vom Himmel kommen und tief fliegen. Die beobachten ihn zwar, aber bringen sie vielleicht wichtige Impfstoffe? Oder Träume? Helfen sie uns? Kennen die kleinen Spähgeräte den Schriftpropheten Ezechiel, wollen sie etwas über die Pilgerstadt Jericho in Erfahrung bringen? Oder verbreiten sie vor allem Paranoia?

Antworten liefert Hornsby mit seinen musikgewordenen Charakterstudien freilich nicht. Denkanstöße aber lässt er förmlich dauerregnen. Zum Beispiel diesen: Wem haben wir eigentlich die Entwicklung der heiligen Kuh Internet zu verdanken? Wieder schlüpft Hornsby in eine Charakterrolle, diesmal zum Song „Porn Hour“. Artig-ironisch bedankt er sich zu lautmalerisch-dissonanter Klavierschleife bei der Sexfilmindustrie im kalifornischen San Fernando Valley. Dafür, dass man dort dem mächtigen, menschlichen Drang nach Pornografie immer brav zugearbeitet hat und damit die Entstehung „unserer schönen Cyber-Welt“ förderte. Und weil es in dem Lied auch um die kindgerechte, englische Reproduktions-Metapher der Vögelchen und Bienchen geht, hat Hornsby auch gleich noch ein Stückchen von Messiaens „Musique des Oiseaux“ geborgt.

Keinen Fremdcharakter, sondern sich selbst stellt Hornsby im fröhlichen „No Limits“ dar. Als hätte Steve Reich seine Minimal Music nur als Leitmotiv für überaus begabte Popsong-Komponisten wie ihn in die Welt gesetzt, zitiert Hornsby den New Yorker nach Herzenslust, in dem Lied, in dem es um das Schreiben eines Songs geht. „Manchmal vertiefe ich das Thema Kreativität gerne“, erklärt Hornsby. „Vermutlich, weil Kreativität so verdammt flüchtig ist. Aber als ich den Titelsong meines letzten Albums ‚Absolute Zero‘ geschrieben hatte, überkam mich dieses euphorische Gefühl, das jeder Kreative kennt. ‚No Limits‘ wurde von diesem Moment des Rauschs inspiriert.“

In „Shit’s Crazy Out There“ lässt er Arnold Schönberg auf die Beatles, Elliott Carter und den amerikanischen Amateur-Basketball treffen. Wie bitte? „Ja, Darwin blickt in dem Song auf den Basketball-Sport und stellt erschrocken fest, wie angstversessen unsere Welt geworden ist“, sagt Hornsby, der sich köstlich darüber amüsieren kann, die Evolutionstheorie modern gedeutet zu haben. Und er muss auch gleich noch stolz loswerden, dass sein Sohn Keith in seinem fünften Jahr als Profi ab Oktober in der Basketball-Bundesliga in Oldenburg spielen wird.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Stolz ist er auch darauf, James Mercer von der US-Indie-Pop-Band The Shins für den überaus zugänglichen Folkpopsong „My Resolve“ gewonnen zu haben. In die Fußstapfen von Parliament und Sly And The Family Stone tritt er mit Vernon Reid und der afroamerikanischen Poetin Jamila Woods. Gemeinsam hat das augenscheinlich ungleiche Trio die hormonellen Groove-Harke „Bright Star Cast“ eingespielt.

Inhaltlich schließt Hornsby mit der Rassisten-Schelte zu seinem großen Dauerbrenner-Hit „The Way It Is“ auf. 1986 schallte die Nummer mit dem Evergreen-Piano-Thema zum ersten Mal durch die Ultrakurzwellen. Seither beschert sie ihrem Autor ein sorgloses Leben, zumindest finanziell. Was etlichen Zuhörern entgangen war, veranlasste Coretta Scott King, die inzwischen verstorbene Witwe des ermordeten Bürgerrechtlers Martin Luther King Jr., zum Verfassen eines Dankesbriefs an Hornsby. Hinter der lieblichen Pop-Fassade der Nummer verbarg sich nämlich gar nicht so unauffällig eine zutiefst anti-rassistische Aussage.

Ein wenig wundert sich der 65-Jährige heute noch darüber, dass dem Lied auch in Amerika eine Nummer-1-Notierung gelang. „Das Stück enthält zwei rasch improvisierte, kleine Piano-Soli, also eine Musik, die ganz und gar nicht Nummer-1-fähig sein sollte“, merkt Hornsby an. „Die Aussage der Nummer, das Thematisieren von Rassismus, hätte ihr auch das Erklimmen der Charts-Spitze in Amerika verweigern müssen.“ Relevant ist „The Way It Is“ aber nicht zuletzt trotzdem geblieben, weil es inzwischen 17 Mal von den Granden des HipHop und Rap zitiert und als musikalische Basis genutzt wurde. 2Pacs „Changes“, E-40s „Things’ll Never Change“ – die Liste der „The Way It Is“-Zitate ist lang. Just in diesem Sommer lässt Polo Gs „Wishing For A Hero“ den Hit mitsamt Gospel-Chor wiederaufleben.

Zur Person Musiker und Produzent quer durch alle Genres Bruce Randall Hornsby wurde am 23. November 1954 in Williamsburg, Virginia, geboren. Er studierte am Berklee College in Boston und an der Universität von Miami Musik. 1980 zog er nach Los Angeles, wo er für die Filmproduktionsfirma 20th Century Fox komponierte und als Session-Musiker arbeitete. 1984 gründete er seine Band Bruce Hornsby and the Range. Sein bislang größter Hit „The Way It Is“ folgte zwei Jahre später. Mit The Grateful Dead spielte er ab 1988 als Gastpianist. Hornsby war immer wieder auch als Produzent und Co-Autor für namhafte Kollegen tätig. Im Jazz ist er zudem ein vielgefragter Gastmusiker und trat etwa mit Wayne Shorter, Charlie Haden oder Pat Metheny auf. (ML)