Die neue Saison auf Burg Wilhelmstein : Live-Programm voller Highlights

Stimmungsvolle Kulisse: So könnte es auch in diesem Sommer wieder auf Burg Wilhelmstein aussehen. Zutritt haben aber nur Getestete, Genesene oder Geimpfte. Foto: Claus Langer

Würselen Am 31. Juli startet die neue Saison auf der Freilichtbühne in Würselen-Bardenberg. Was sonst in viereinhalb Monaten stattgefunden hätte, muss nun in gut zwei Monaten über die Bühne gehen.