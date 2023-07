Konzert von Sängerin Pink in Köln : Im Sturzflug durchs Stadion

Rund zwei Stunden lang unterhielt Sängerin Pink das Publikum in Köln mit einer großen Show und vielen Hits. Foto: Tim Griese

Köln Eine Show zum Staunen und Entdecken, zum Mitsingen und Tanzen liefert Sängerin Pink beim ersten von zwei Konzerten im Kölner Rheinergie-Stadion ab. 42000 Fans erleben Artistik, Humor und viele Hits.

Ein riesengroßer roter Mund, der das Bühnendach ziert, öffnet sich, die blitzeblanken Beißerchen fahren auseinander und Alecia Moore Hart, besser bekannt als Sängerin Pink, kommt zum Vorschein. Sie hängt da oben, gesichert an einem Bungee Seil, und winkt den rund 42000 Zuhörern im ausverkauften Rheinenergie-Stadion in Köln zu. Dann saust sie kopfüber in die Tiefe, ein Raunen entfährt den Fans. Der Schreck allerdings löst sich schnell auf, als das Seil spannt und es die Musikerin wieder hinauf schleudert, sie ein paar Salti schlägt und nicht weniger Grimassen zieht. Zunge raus, ja, Pink hat Spaß. Pink will, dass die Party losgeht.

„Let’s Get This Party Started“, das ist der Startschuss beim ersten von zwei Konzerten in der Domstadt. „Summer Carnival“, das ist der Name der Tour, steht in großen Lettern neben dem roten Mund. Die Buchstaben leuchten und flackern bunt, unten fliegen Luftballons umher, während Pink und ihre Tänzer zwischen einer überdimensionalen auf dem Kopf liegenden Tüte Eis und einem nicht minder monströsen Strandball in der Optik einer Diskokugel umrahmt von silbern glänzenden Palmen ausgelassen zu tanzen beginnt.

Artistische Einlagen gehörten beim Konzert in Köln dazu. Ein Riesenspaß für Pink, Begeisterung beim Publikum. Foto: Tim Griese

Es wird eine atemberaubende Show, bei der es viel zu hören und noch viel mehr zu sehen gibt. Pink singt nahezu all ihre großen Hits, „Raise Your Glass“, „Just Like a Pill“, „Try“ und wie sie alle heißen. Dazu gibt es Feuer und Feuerwerk, viele Geschenke für die Musikerin von ihren Fans, es gibt Pink am Piano, im Engtanz mit ihren Tänzern und wieder in der Luft, am Schluss sogar saust sie über die Köpfe des Publikums durchs halbe Stadion.