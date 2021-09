Sinfonieorchester Aachen : Generalmusikdirektor Ward verlängert Vertrag

Aachen Der Brite, der seit 2018 das Aachener Sinfonieorchester leitet, bleibt weitere vier Jahre in der Stadt.

Der 1980 in London geborene Ward ist seit 2018 Generalmusikdirektor und Leiter des Sinfonieorchesters Aachen. In einer ersten Reaktion sagte er: „Es ist mir eine große Ehre und Freude vier weitere Jahre als Generalmusikdirektor der Stadt Aachen tätig sein zu dürfen. Ich fühle mich hier in dieser Stadt sehr gut aufgehoben und schätze das wunderbare Publikum.“ Ward hat an der Oxford University und der Guildhall School of Music and Drama studiert und unter anderem ein Stipendium an der Scottish Opera und der Royal Scottish Academy of Music and Drama in Glasgow absolviert.