Neues Album von Taylor Swift : Diesmal keine Verwandlung

Katapultiert sich zurück in die Untiefen des Urbanen: Popmusikerin Taylor Swift. Foto: Universal Music

Aachen Für ihr neues Album „Midnights“ greift Taylor Swift auf einen Sound zurück, den sie längst hinter sich gelassen hatte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Loesl

Wegen der Veröffentlichung des neuen Albums „Midnights“ von Taylor Swift am vergangenen Freitag, mussten ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der zuständigen Plattenfirma sehr früh aufstehen. Für ihre Verhältnisse zumindest, denn normalerweise geht bei den Labels großer Stars vor 11 Uhr gar nichts. Künstlerbetreuung und Konzertbesuche enden dafür gerne schon mal weit nach Mitternacht.

Als Taylor Swift ihre in Songs gebannten Mitternachtsgeschichten um Punkt 00:01 hinaus in die Welt entließ, waren allerdings auch noch etliche andere Menschen wach. „Midnights“ brach innerhalb von 24 Stunden alle bisherigen Streaming-Rekorde beim einschlägigen Dienstleister Spotify. Die vielen Millionen „Swifties“, wie sich Fans der amerikanischen Singer-Songwriterin nennen, hatten ihrer Heldin eine neue Bestmarke beschert! Die wurde selbstverständlich prompt mit Verweis auf temporäre Unerreichbarkeit von Spotify wegen Überlastung in die Welt hinausposaunt.

Es geht halt nichts über Werbung, die das Album „Midnights“ nach diesem scheinbar sagenhaften Erstaufschlag allerdings auch dringend braucht. Denn nichts ist im schnelllebigen Digital-Paralleluniversum kälter als die Rums-und-Bums-Sounds von gestern. Genau derer bedient sich Swift auf den 13 neuen Songs wieder vorzugsweise, nachdem sie zuletzt zwei vielgelobte Ausflüge in den Folk-Pop gemacht hatte.

Grob gesehen funktioniert „Mid-nights“ so: ähnliche Akkorde in den immer gleichen Tonarten mit kaum unterscheidbaren Melodien sorgen für eine gleichbleibende Stimmung – über die Länge einer ganzen Langspielplatte hinweg. Lediglich das Stück „Karma“ ist kaleidoskopisch melodienreich ausgefallen. Aber dieses wohlkonstruierte Stück Popmusik steht erst an elfter Stelle der Songfolge. Zuvor und danach muss man dem Werk die ganze Aufmerksamkeit schenken, um die darin verborgen liegenden Feinheiten erkennen zu können.

Problematisch daran ist Swifts unablässiger Gebrauch von spröde gedämpften Synthesizer-Sounds, die sensibilisierte Ohren bisweilen geradewegs dazu zwingen, eher weg- als hinzuhören. Spielten ihre 2020 erschienenen Alben „Folklore“ und „Evermore“ noch vor der Kulisse von „folkloristischen Wäldern“, wie sie deren Stimmungen beschrieb, katapultiert sie sich mit „Midnights“ direkt in die Untiefen des Urbanen zurück, dorthin, wo ihr 2014 erschienenes Album „1989“ haltmachte. Diese Rückwärtsgewandtheit steht einer ewigen Verwandlungskünstlerin wie ihr nicht gut zu Gesicht.

Der Pop-Historiker denkt bei Taylors neuer Mitternachtskammermusik, in der die Elektronik den Ton angibt, vermutlich wehmütig an die 80er Jahre zurück. Welche Heldin und welcher Held jener Dekade erfand sich mit jedem Folgealbum nicht neu? David Bowie, Prince, Madonna, Peter Gabriel, The Cure, Kate Bush, George Michael – die Liste ließe sich beliebig lang fortsetzen. Heutige Popstars wollen zwar gerne Veränderung – aber eben nur, wenn es opportun ist. Selbst Lana Del Rey, die auf „Midnights“ einen Gastauftritt hat, und Billie Eilish, die beiden bedeutsamsten Swift-Konkurrentinnen, haben sich in ihren Alben rund um den Ausbruch der Covid-Pandemie klassischem Songwriting zugewandt. Das vermutlich jedoch nicht, weil sie so verliebt in Harmonien gewesen sind, sondern vielmehr, weil solche Veränderungen vorübergehend cool und hip wirkten.

Zur Person Von Country-Pop zu Dubstep und Elektronik Taylor Alison Swift wurde am 13. Dezember 1989 in der US-Kleinstadt West Reading in Pennsylvania geboren. Ihr Name ist eine Huldigung an den amerikanischen Singer-Songwriter James Taylor, zu dessen Fans sich Swifts Eltern zählen. Im Alter von zwölf Jahren bekam Swift Gitarrenunterricht, was sie dazu brachte, erste eigene Songs zu schreiben. Ihre Eltern machten diverse Talentsucher auf ihre Tochter aufmerksam, was schließlich zu einem Plattenvertrag und einer Partnerschaft mit einem Musikverlag führte. Ihr Debütalbum „Taylor Swift“ erschien im Oktober 2006 und zählte prompt zu den meistverkauften Country-Pop-Alben des Jahres. Auf dem 2012 erschienenen „Red“ vollzog sie den ersten Wandel hin zu Dubstep, hymnischen Rocknummern und Elektronik. „1989“ brachte ihr 2014 schließlich globalen Ruhm ein. Seit 2018 mischt sich die Feministin und Abtreibungsbefürworterin als Unterstützerin der Demokraten zunehmend kommentarreich in die Politik ihres Landes ein. (ML)

Was das relativ sinnfreie und wenig sachdienliche Veröffentlichungs-Klimbim anbelangt, bleibt Swift jedoch konstant auf der Spur der Vorgaben, die der Popmarkt macht. Wie bei jedem vermeintlich wichtigen Album der jüngeren Gegenwart war „Midnights“ vor seinem Erscheinen eine Art Rätsel, das es zu lösen galt. Abgesehen von einer Vorankündigung gab es nichts, nicht mal eine Single-Auskopplung. Stattdessen verteilte Swifts Management über den TikTok-Kanal der Musikerin sporadisch Hinweise auf die Platte in Form von Drei-Sekunden-Bruchstücken der neuen Songs. Die stießen in der Social-Media-Welt zwar auf maximale Aufmerksamkeit. Weil sie aber musikalisch wenig aussagekräftig waren, verstiegen sich die Fans in alle möglichen Theorien zum Beispiel über die Aussagekraft von Swifts Lidschatten, die man nur verwundert zur Kenntnis nehmen konnte.

Die ernsthafte, journalistische Auseinandersetzung mit „Midnights“ war derweil bis in die frühen Morgenstunden des vergangenen Freitags nicht möglich. Wer in der Epoche des File-Sharings größtmögliche Aufmerksamkeit erlangen möchte, setzt halt auf absolute Informationsblockade. Nur so lässt sich der Wirbel erzeugen, der momentan um manche neuen Platten gemacht wird – und der länger andauern könnte, als deren Charts-Verbleib.

Um kurz nach Mitternacht kündigte Swift zudem in einem „Mitternachtsmanifest“ noch eine „sehr chaotische Überraschung“ an, die dem geneigten Kritiker von den müden Mitarbeitern der Plattenfirma erst gar nicht zugespielt wurde: Um Punkt drei Uhr morgens gab es exklusiv über Streaming- und Download-Dienste die „Midnights (3 am Edition)“ zu hören, die eine Erweiterung des Albums um sieben Stücke enthält. Die waren ursprünglich für das Album geschrieben und aufgenommen worden, fielen jedoch Swifts 13-Stücke-Gebot zum Opfer. Das wiederum ist schade, denn sie fallen weitaus interessanter aus als das Gros der Standard-Version von „Midnights“, was vermutlich dem Einfluss des Gitarristen Aaron Dessner von The National geschuldet ist, der drei Bonus-Tracks mit Swift produzierte.

Als Ausnahmen bestätigen sie nunmehr die Regel der Platte: langweilige Popnummern mittleren Tempos spielen vor Geräuschkulissen, die seltsam deplatziert wirken. Darin gehen Swifts Selbstbekenntnisse, die ihr kürzlich um Mitternacht herum oft durch den Kopf geisterten, glatt unter. Ihre messerscharfen Selbstreflexionen hätten in Buchform vermutlich deutlicheres Gewicht bekommen.