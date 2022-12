Ausblick : Das bringt das Musikjahr 2023

Sie hat nicht nur ein neues Album angekündigt, sondern ist auch einer der Headliner beim Pinkpop-Festival im niederländischen Landgraaf: US-Popstar Pink. Foto: dpa

Aachen Metallica und Pink, Grönemeyer und Lana Del Rey: Für das kommende Jahr ist eine Riesenwelle an Neuveröffentlichungen angekündigt. Kann die Branche dem Einheitsbrei entkommen?

Die Frage nach der Standortbestimmung der Musikwirtschaft im zu Ende gehenden Jahr lässt sich leicht beantworten: irgendwo im Nirgendwo. Während der Bundesverband der Musikindustrie (BVMI) weiterhin mit zweckoptimistischen Pressemeldungen den Daumen-hoch-Knopf drückt, blicken etliche Strippenzieher der Branche jenseits aller Stabilitäts- und Wachstumsprognosen weitaus weniger frohmütig ins kommende Jahr.

Natürlich wird im Supermarkt der klanggewordenen Emotionen nach wie vor auf hohem Niveau gejammert – verhältnismäßig gesehen zumindest. So machte der BVMI-Trendreport für das 1. Halbjahr 2022 eine „stabile Dynamik“ aus und kam zum Ergebnis, dass die „Musikindustrie in Deutschland weiter zulegen kann“. Die International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) verkündete sogar, wie gut es um den Musikkonsum hierzulande stünde. „Menschen in Deutschland hören 21 Stunden Musik pro Woche – deutlich mehr als vor einem Jahr“, hieß es Mitte November ziemlich enthusiastisch im sogenannten Engaging-With-Music-Report. Ob dabei auch das unbewusste Nebenherhören bedacht wurde, lässt der Bericht freilich offen. Es wird jedoch beglückt darauf hingewiesen, wie sich deutsche Konsumenten „zur Weltspitze“ in Sachen Abschluss sogenannter „Premium Abos“ von Audio-Streaming-Diensten gemausert haben.

Es stimmt natürlich: Wir werden beinahe flächendeckend mit Musik berieselt. Es schallt und stampft aller Orten, beim Burger-Bräter um die Ecke, in der Telefon-Warteschleife, aus dem Spaziertelefon des Passanten auf der anderen Straßenseite und aus vorbeirauschenden Autos. Ist das tatsächlich Musikgenuss oder viel Tamtam, um die vermeintlich nicht auszuhaltende Stille zu vertreiben?

Zum Glück lässt sich das Hörverhalten von Menschen nicht eindeutig messen, denn wenn dem so wäre, gäbe es garantiert noch mehr vom Gleichen zu hören. Wer Expansion will, orientiert sich schließlich an erfolgreichen Rezepturen. Darunter litt die Popmusik im Jahr 2022 in all ihren Sub-Genres vergleichsweise enorm. Die Musikkritik spricht im Jahresrückblick von nerv-tötender Langeweile, was mehr denn je bedeutet, wie spielend leicht Ausnahmen inzwischen die Regel bestätigen.

Anders gesagt folgen auf jeden Danger Dan mehrere Dutzend Nachahmer, die der Reihe nach als Kreativkräfte abschmieren. Wirklich Originelles wird zwar weiterhin komponiert und produziert, im Strudel der Algorithmen-Vorschläge der Streaming-Services findet jedoch kaum Kenntnisnahme von Außergewöhnlichem statt.

Vielleicht ist ja etwas dran an der These, wonach der liebe Gott das Leid nur erfunden hat, damit der Mensch etwas zum Singen hat. So wie Jochen Distelmeyer, der zum Jahresbeginn „Rings um dich nur Krieg und Krise“ ausmachte. Recht hat er ja, denn der Status quo des Musikbetriebs lässt sich ohne Betrachtung der gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge kaum oder gar nicht bestimmen. Die Lebensumstände der potenziellen Musikhörer bestimmen wirtschaftliche Ergebnisse.

Es ist zwar rätselhaft, warum durchschnittlich 200 Euro für eine Coldplay-Konzertkarte scheinbar locker hingeblättert werden, während geneigte Musikkonsumenten ob der inflationsbedingt gestiegenen Preise für CDs und Langspielplatten lange Gesichter machen. Der Riesenwelle an angekündigten Alben-Veröffentlichungen im kommenden Jahr, tut dieser Umstand aber keinen Abbruch.

Den Anfang macht gleich in der ersten Januarwoche Iggy Pop. Der „Godfather of Punk“ konnte sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht so recht zwischen Kunstmusik und Brechstangen-Rock entscheiden. Nun kehrt er mit seinem neuen Album „Every Loser“ auf die große Showbühne zurück. Dem schließt sich John Cale, der locker als „Pate des Alternative Rock“ durchgeht, kurz darauf mit seinem ersten neuen Album seit sieben Jahren an.

Wer diesen Zeitraum für lang hält, hat seine Rechnung ohne Peter Gabriel gemacht. Dessen letztes reguläres Studioalbum mit Eigenkompositionen, „Up“, wird satte 21 Jahre auf dem Buckel haben, wenn dessen Nachfolger „I/O“ (was für „Input/Output“ steht) voraussichtlich im Herbst nach der gleichnamigen, bereits fast ausverkauften Tournee erscheint.

Dem Vernehmen nach werden 2023 auch The Cure endlich ihr elegisches Album „Songs Of A Lost World“ vorlegen, aus dem sie einige Stücke bereits bei den Konzerten ihrer gerade erst beendeten Europa-Tour vorgestellt haben. Neues wird es bis Mitte Februar zudem von We Are Scientists, dem Blur-Schlagzeuger und Politiker Dave Rowntree, den Smashing Pumpkins, You Me at Six, Red-Hot-Chili-Peppers-Gitarrist John Frusciante und Ellie Goulding geben.

Aus der Country-Pop-Hochburg Nashville grüßt anschließend Shania Twain mit neuen Songs, der Paramore und Yo La Tango folgen werden. Pink, die im Sommer im niederländischen Landgraaf einer der Headliner beim Pinkpop-Festival ist, wird mit den aktuellen Bürgerschreck-Nummern ihres kommenden Albums „Trustfall“ gegen Ende Februar aufwarten. Ebenfalls in diesem Zeitraum verspricht Adam Lambert, das singende Anhängsel der Verwertungsgesellschaft Queen, mit seinem neuesten Werk „High Drama“.

Nach derart viel kalkuliertem Remmidemmi darf der geneigte Pop-Konsument zur neuen Gorillaz-Langspielplatte „Cracker Island“ durchatmen. Zwischen März und April stehen außerdem Alben von der emsigen Lana Del Rey, Metallica, der 10.000-Maniacs-Frontfrau Natalie Merchant und Macklemore ins Haus, bevor Depeche Mode mit einem weiteren, garantierten Nummer-1-Album erstmals nach de Tod ihres Mitstreiters Andrew Fletcher als Duo aufwarten.

Auch die deutschen Vertreter aus Pop, Chanson und Rap haben Neues zu bieten, darunter Prinz Pi, Annett Louisan, Deichkind, Nina Chuba, AnnenMayKantereit, Herbert Grönemeyer und das Indie-Pop-Duo Bruckner. Der in Aachen geborene Rapper Kool Savas kehrt in Duo-Besetzung mit Takt32 mit dem aus diesem Jahr verschobenen „Moai“ zurück. Ob es sich dabei um ein Mini-Album oder um eine „große Platte“ handelt, ist derzeit noch ungewiss.

Im Bereich der Neo-Klassik und der improvisierten Alten Musik kündigen der Münchner Pianist Carlos Cipa und die Harfenistin Christina Pluhar frisch Eingespieltes an. Pluhar wird mit ihrem Busenfreund Philippe Jaroussky und ihrem Ensemble L’Arpeggiata dabei tief in die französische Hofmusik des 17. Jahrhunderts eintauchen, die sie wiederbeleben wollen.

Im Jazz tummeln sich bereits im ersten Quartal etliche Neuveröffentlichungen namhafter Musiker. Der Trompeter Nils Wülker macht mit seinem langjährigen Freund, dem Gitarristen Arne Jansen, auf „Closer“ gemeinsame Sache. Auf dem Album huldigt das Duo mit reichlich Eigenkompositionen dem Meilenstein „Beyond The Missouri Sky“ von Pat Metheny und Charlie Haden aus dem Jahr 1997. Der eigenwillige US-Pianist Brad Mehldau legt derweil „Your Mother Should Know“ vor, ein Album voller live eingespielter, neu interpretierter Songs von den Beatles.

Wolfgang Haffner „pur“ verspricht das Label des Nürnberger Jazz-Schlagzeugers auf dessen kommender Musikexkursion „Silent World“. Wie leise sich die Haffner’sche Welt derzeit wirklich dreht, bleibt abzuwarten. An Bord hat er nämlich seinen derzeit engsten Vertrauten, den aus Aachen stammenden Tastenmann Simon Oslender, sowie Stings Allzweck-Gitarristen Dominic Miller, Nils Landgren und Till Brönner. Der schwedische Drummer Emil Brandqvist erforscht mit seinem Trio die „Layers Of Life“ im gleichnamig betitelten neuen Album.

Mit der ungewöhnlichen und spannenden Paarung aus Querflöte und Hammond-Orgel wartet die Halbfranzösin Isabelle Bodenseh auf ihrem im Februar anstehenden Album „Flowing Mind“ auf. Das altehrwürdige Label Blue Note entführt derweil ins Londoner „Total Refreshment Centre“, einer Art Kulturzentrum, in dem sich Musiker aus New Jazz, Dub, Hip-Hop, Elektronik und Soul zu kreativen Exzessen treffen. Einen Teil der Resultate fasst die Aufzeichnung „Transmissions From Total Refreshment Centre“ spannend zusammen.

Ob die Welt ein weiteres Album von Jethro Tull braucht, liegt im Auge des Betrachters. Ian Anderson lässt es sich jedenfalls nicht nehmen, seinen Prog-Rock-Eintopf an Querflöte einmal mehr aufzuwärmen.

Zu guter Letzt stehen noch ein paar Spekulationen auf dem Plan: David Gilmour von Pink Floyd will die Rockmusikwelt angeblich im kommenden Herbst mit seinem fünften Soloalbum beglücken. Noel Gallagher, The Killers, Janet Jackson, Jennifer Lopez, PJ Harvey und der unvermeidliche Ed Sheeran arbeiten ebenfalls an neuen Alben herum, die im kommenden Jahr das Licht der angstgeprägten Welt erblicken sollen.