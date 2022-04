Benefizkonzert im Aachener Dom : Beethovens „Neunte“ für den guten Zweck

Aachen Das traditionelle Domkonzert des Aachener Sinfonieorchesters steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Auf dem Programm steht unter anderem Beethovens „Neunte“. Es gibt noch wenige kostenlose Resttickets.

In einer spontanen Gemeinschaftsaktion mit dem Domkapitel und dem Businessclub Aachen Maastricht haben Theater und Stadt Aachen das lange geplante Domkonzert am 22. April unter das Motto der Solidarität mit der Ukraine gestellt. Damit soll nicht nur ein musikalisches Zeichen für Frieden und Freiheit gesetzt, sondern auch ein beachtlicher Spendenbetrag für die vielen in Aachen gestrandeten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine eingesammelt werden.

Mehr als 1000 sind es inzwischen, und ihnen mangelt es an vielem, wie Ulrich Daldrup vom Business Club berichtet: Bücher in ukrainischer Sprache, Tablets, um den Schulunterricht in der Heimat zu verfolgen, Kinderwagen, Spielzeug. Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen unterstreicht den Appell zur privaten Hilfsbreitschaft, denn die kommunalen Budgets gäben Mittel für solche Anschaffungen nicht her. Die Stadt habe deshalb gerne die Schirmherrschaft übernommen und hoffe, mit Musik und dem Gemeinschaftserlebnis im Aachener Dom ein wenig gegen das „Gefühl der Machtlosigkeit“ ausrichten zu können.